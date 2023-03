Equatorial Pará realiza projeto de coleta de resíduos recicláveis que garante desconto na conta de energia

Com sete postos fixos espalhados por municípios do estado, além de ações itinerantes, o E+ Reciclagem promove sustentabilidade e economia para os clientes da distribuidora de energia.

O E+ Reciclagem é um projeto do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará que tem como objetivo realizar a coleta de resíduos recicláveis e gerar descontos na fatura de energia para clientes de baixa tensão, como residências. Além disso, a iniciativa também promove ações de conscientização sobre a preservação ambiental e a importância da coleta seletiva. A distribuidora coleta os resíduos e faz a entrega para uma cooperativa especializada em reciclagem.

Além dos postos itinerantes, que a cada semana estão em um município diferente, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o Pará conta com sete postos fixos, sendo três deles em Belém, um em Ananindeua, um em Castanhal, um em Altamira e um em Santarém. Desde 2015, o E+ Reciclagem já concedeu mais de 650 mil reais em descontos nas faturas de energia para mais de 23 mil clientes bonificados. Além disso, mais de 18 mil toneladas de resíduos recicláveis deixaram de poluir o meio ambiente por meio do programa.

Nestes postos, com a conta de energia em mãos, o consumidor pode trocar resíduos recicláveis de papel, plástico, metal, além de óleo de cozinha. Esses materiais são pesados e o quantitativo gera um bônus que pode ser utilizado na fatura de energia do cliente ou doado para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição.

Também é possível realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. Para isso, o cliente precisa estar em dia com a fatura de energia e pode trocar até cinco lâmpadas. Além do mais, os consumidores podem entregar potes de vidro com tampas plásticas que são encaminhados à Santa Casa de Misericórdia para armazenamento de leite materno.

Vale ressaltar que os postos de coleta não recebem os seguintes resíduos: cabos e fios, CDs, fitas K7 e de vídeo, cobre, embalagens plásticas metalizadas, esponjas de aço, espumas, fraldas descartáveis, guardanapos e lençóis de papel, isopores, lâmpadas em geral, lixos perigosos (de indústrias e hospitais), madeiras, óleo lubrificante, papéis carbono, plastificados ou higiênicos, pilhas, pneus, restos de alimento, restos de construção civil, tecidos, tintas e vidros em geral.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reforça a importância do E+ Reciclagem para o meio ambiente e para as famílias paraenses. “Sustentabilidade é um dos nossos pilares na Equatorial Pará e, por meio do E+ Reciclagem, podemos difundir a práticas de preservação do meio ambiente, auxiliar instituições como a Santa Casa de Misericórdia, além de oferecer economia aos nossos clientes”, finaliza Pricila.

Serviço:

1 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Sede Equatorial Belém (Av. Augusto Montenegro Km 8,5 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

2 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Praça Benedito Monteiro (Bardo de Igarapé Miri, S/N – esquina com a travessa Ezeriel Mônico de Matos – Guamá)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

3 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Assaí Atacadista (Rodovia Mário Covas, 69 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

4 – Posto E+ Reciclagem: Ananindeua

Onde: Assai BR – estacionamento (Rodovia BR-316 – Centro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

5 – Posto E+ Reciclagem: Castanhal

Onde: Praça do Estrela (travessa Cônego Leitão – Estrela)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

6 – Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde: Praça Barão de Santarém (avenida São Sebastião – Prainha)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

7 – Posto E+ Reciclagem: Altamira

Onde: Estacionamento do Camelódromo (avenida João Rodrigues – Esplanada do Xingu)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

Foto: Divulgação