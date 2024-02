Equatorial Pará realiza sorteio e entrega de 100 geladeiras em Uruará e Almeirim

Distribuidora de energia também levou serviços e, em Uruará, o Festival Cultura e Juventude.

Nos últimos dias 1º de fevereiro, em Almeirim, e 8 de fevereiro, em Uruará, a Equatorial Pará realizou o sorteio de 100 geladeiras, 50 em cada município. O evento contou também com troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e, em Uruará, com oficinas e apresentações musicais do Festival Cultura e Juventude, patrocinado pela Distribuidora por meio da Lei Semear.

Os contemplados no sorteio puderam realizar a troca de sua geladeira antiga por uma nova e focada na eficiência energética, o que gera economia na fatura de energia, no dia posterior ao sorteio nas duas cidades. Para se inscrever, foi necessário que o consumidor estivesse com as faturas de energia em dia, ter uma geladeira antiga, mas em uso, para trocar e apresentar uma conta de energia e documentos pessoais do titular. O sorteio faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa.

Para João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, o evento é uma oportunidade de levar possibilidade de economia e consumo eficiente aos clientes.

“Realizar esse tipo de evento é sempre uma alegria muito grande para nós, pois podemos levar serviços, lazer e novas possibilidades aos consumidores, além disso, sempre aproveitamos o momento para dar mais informações sobre consumo energético eficiente ”, destaca João.

Eliana da SIlva, uma das 100 ganhadoras falou sobre a emoção de ser sorteada e ganhar uma geladeira nova.

“Foi muito divertido e, apesar de estar ansiosa, algo me dizia que eu ia ganhar, e eu consegui. Vou aproveitar bastante minha geladeira nova”, finaliza Eliana.