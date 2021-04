Equatorial Pará realiza trabalho preventivo para melhorar abastecimento de energia em Alter do Chão

A manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica beneficiou 20 quilômetros de rede de energia do distrito de Alter do Chão – município de Santarém, localizado na região oeste do Pará. Substituição de postes deteriorados, de equipamentos de proteção da rede de distribuição e troca de estruturas foram alguns dos investimentos feitos pela Equatorial Energia Pará para oferecer mais segurança na energia que chega às casas de quase 2.300 mil clientes do distrito. Além disso, as equipes executaram podas em cerca de 8 Km da rede de distribuição, com o intuito de impedir novas interrupções ocasionadas pelo contato dos galhos com a rede elétrica.

Conforme o gerente de manutenção da Equatorial Pará, Lúcio Oliveira, a maioria das ocorrências em Alter do Chão se deve à vegetação. “Como ação preventiva, já que estamos em períodos de constantes chuvas na região e isso contribui com o crescimento rápido das árvores, a prevenção sempre será uma aliada para evitar que os galhos encostem-se à rede elétrica e provoquem oscilações e falta de energia”, explicou.

Vale ressaltar que o plano de poda de galhos de árvores próximas às redes, desenvolvido no local, seguiu todas as normas ambientais do município. “Nossa missão é distribuir energia com qualidade, mas sempre com foco no meio ambiente”, reforçou o gerente.

O alerta da distribuidora é que as pessoas não devem se aproximar de fios partidos ou árvores caídas sobre vias públicas. A recomendação é acionar a empresa por meio dos canais de atendimento que estão disponíveis 24h, no telefone 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia. Somente profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica.

Para garantir que não haja problemas no fornecimento de energia, o gerente orienta que a população evite queimada próxima à fiação e não deixe árvores crescerem debaixo das redes. A preocupação da empresa é que por ser silenciosa, não ter cor e nem cheiro, a energia pode causar graves acidentes.

O plano de operação deve se estender a outras áreas de praias do município. Na próxima sexta-feira, 30, o trabalho inicia em Pindobal.

Fonte: Equatorial Pará