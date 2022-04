Equatorial Pará realiza troca de lâmpadas de forma gratuita na região metropolitana de Belém 

O intuito é ajudar os clientes a economizarem na fatura de energia no final do mês



Até o dia 29 de abril, a Equatorial Pará realizará a troca de lâmpadas antigas ineficientes, incandescentes e fluorescentes, por modelos de LED, muito mais econômicos. A novidade é que as ações serão itinerantes, com foco na troca das luminárias com o objetivo de ajudar a reduzir o consumo de energia dentro das residências, e com isso impactar positivamente no orçamento doméstico.



Na Ilha de Mosqueiro, as ações estarão em dois postos, nos dias 27 e 28 de abril a troca de lâmpadas pode ser realizada na Capela Sagrado Coração Jesus, localizada na Avenida 16 de Novembro, próximo ao Chapéu Virado; e no dia 29 de abril o ponto de troca estará na Praça Matriz da Vila. Já no bairro do Reduto, em Belém, os atendimentos estarão acontecendo na Faculdade Estácio FAP Doca, que fica localizada na Rua Municipalidade nos dias 27 e 28 de abril. Os horários das ações serão sempre de 8h30 às 12h e de 13h às 17h.



O cliente que tiver interesse em participar deve comparecer em um dos postos itinerantes, munido de documentos pessoais, a última conta de energia e as lâmpadas para serem substituídas. Lembrando que cada cliente poderá efetuar a troca de até cinco (05) lâmpadas. Com isso, o consumidor consegue fazer a troca gratuitamente e terá lâmpadas novas 80% mais econômicas que as fluorescentes e incandescentes, por exemplo, visto que esses modelos consomem muito mais energia que uma lâmpada de LED.



O engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, destaca que a distribuidora não tem medido esforços para levar seus projetos que ajudam a economizar energia elétrica para mais próximo dos clientes. “Realizamos ações diariamente para levar benefícios à população em todo o Estado, sempre promovendo ações como essa que conseguem impactar um número grande de pessoas, principalmente os que mais necessitam. É satisfatório ouvir clientes dizendo que conseguiram economizar na conta de energia”, pontua.



Confira os locais de troca



Mosqueiro



Local: Capela Sagrado Coração Jesus

Endereço: Avenida 16 de novembro, próximo ao Chapéu Virado

Horário: 8h30 às 12h e de 13h às 17h

Período: 27 e 28 de abril



Mosqueiro



Local: Praça Matriz – Vila

Endereço: Travessa Siqueira Mendes, S/N

Horário: 8h30 às 12h e de 13h às 17h

Período: 29 de abril



Belém – Reduto



Local: Faculdade Estácio FAP Doca

Endereço: Rua da Municipalidade, 839 – Bairro do Reduto

Horário: 8h30 às 12h e de 13h às 17h

Período: 27 e 28 de abril