Equatorial Pará regulariza áreas de gambiarra em municípios do Nordeste do estado

Cerca R$ 2 milhões já foram investidos na implantação de 358 postes, 25 transformadores, 11 mil metros cabos de baixa tensão e 7 mil metros de cabos de média tensão.

Com o compromisso de levar energia de qualidade por todo o Pará, a Equatorial tem realizado um trabalho de regularização das áreas de gambiarra, na zona rural dos municípios de Bragança, Capanema, Cametá, Moju, entre outros. De 2022 até o segundo semestre desse ano, a iniciativa já beneficiou cerca de 634 famílias com melhorias na rede de distribuição. Até dezembro, a previsão é regularizar mais 537 clientes.

Nos locais onde as equipes da Equatorial atuam, as ligações encontradas foram feitas por terceiros, de forma extremamente precária, sem qualquer atenção à qualidade e segurança. A maioria é feita com arames farpados e cabos variados, sem a mínima proteção, o que acaba contribuindo para oscilações e comprometendo a qualidade do fornecimento, além de possibilitar riscos, inclusive com queimas de equipamentos.

Para regularizar essas áreas a distribuidora já investiu cerca de R$ 2 milhões, na implantação de 358 postes, 25 transformadores, 11 mil metros cabos de baixa tensão, 7 mil metros de cabos de média tensão. Tudo para garantir um sistema de atendimento com mais confiabilidade.

De acordo com a executiva da área de Obras da Equatorial Pará, Jamilly Pantoja, os trabalhos na região têm o intuito de adequar a rede que atende os clientes e oferecer mais segurança. “O investimento servirá para garantir que o fornecimento de energia nessas áreas seja mais firme e mais seguro. Ligações fora dos padrões podem acarretar uma série de prejuízos e provocar até mesmo incêndios e acidentes fatais”, alerta a engenheira.

Foto: Divulgação