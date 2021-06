Equatorial Pará sorteia carro 0 Km na promoção Energia em Dia

A promoção finaliza em junho com a entrega do maior prêmio da terceira temporada

Desde julho de 2020 a promoção Energia em Dia já premiou quase 70 ganhadores em todo o Pará com vale-compras em supermercados por um ano, bônus na conta de energia, além de vários prêmios extras, resultando em aproximadamente R$ 400 mil em premiações. Neste mês de junho, no dia 08, a promoção chegará ao fim com o último prêmio da temporada: um carro zero km no valor de R$ 37 mil. O prêmio será entregue por meio cartão de crédito sem função de saque, dando possibilidade de compra de um Automóvel Renault Kwid 1.0.

O agente administrativo Heliomar Miranda da Cunha, morador do bairro do Coqueiro, em Belém, foi o ganhador do carro na temporada passada e se sentiu muito feliz. “Foi maravilhoso ganhar esse carro da Equatorial. Eu não estava esperando e foi muito bom. Eu agradeço a empresa até hoje por ter ganhado esse prêmio e sempre digo que devemos pagar nossas contas em dia, pois um dia a sorte bate em nossa porta”, comemora.

COMO PARTICIPAR – Essa é a última semana para quem deseja participar, pois o sorteio do carro ocorrerá no dia 08 de junho. Basta estar em dia com as contas de energia. No ato da inscrição, será dado um número da sorte. Quem cadastrar sua conta no débito automático terá três números da sorte extra ou quem solicitar o serviço de envio da fatura por e-mail receberá mais dois números da sorte. Para obter os números da sorte extra, quem já é cadastrado na Tarifa Social deve acessar o site: https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ e realizar a inscrição.

OS PRÊMIOS

Em todos os meses da promoção os clientes tiveram a oportunidade de receber R$ 250 reais para o pagamento da conta de luz por um ano e vale compra de R$ 500 por um ano em compras de supermercado. O valor foi disponibilizado em cartões de crédito, sem função de saque.

Nos meses de outubro e dezembro de 2020, e março de 2021, foram sorteados cinco clientes que ganharam R$ 12 mil, sendo que R$ 9 mil deveria obrigatoriamente deveria ser usado para a troca de equipamentos elétricos ineficientes da residência, e o restante deveria ser utilizado para pequenas reformas. O valor também foi disponibilizado em cartão de crédito, sem função saque.

SERVIÇO: Quem ainda não se inscreveu na promoção, esses são os últimos dias! Acesse www.energiaemdia.equatorialenergia.com.br ou por meio de um banner (link) disponível no site www.equatorialenergia.com.br e faça sua inscrição.