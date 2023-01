Equatorial Pará sorteia geladeiras no aniversário de Ananindeua

Distribuidora também terá programação com palestras educativas e experimentos. Além disso, clientes ainda poderão realizar cadastro na Tarifa Social, negociar débitos, entregar resíduos recicláveis e trocar lâmpadas convencionais pelas de LED.

Nesta terça-feira, 3, a Equatorial Pará participa da programação do aniversário de 79 anos de Ananindeua. Das 8h30 às 15h, na Arterial 18, a distribuidora de energia realizará o cadastro de clientes para o sorteio de 10 geladeiras, que ocorrerá a partir das 19h30, no palco da prefeitura. A entrega dos aparelhos será no dia seguinte, 4, às 8h30, no estacionamento do Abacatão.

Para concorrer ao sorteio, é necessário ser morador de Ananindeua, estar cadastrado na Tarifa Social, ter um eletrodoméstico em mau estado de conservação, mas em funcionamento, ser o titular da fatura de energia, levar o RG e a última conta de luz paga. É importante frisar que fica a cargo do sorteado levar a geladeira antiga até o local da entrega para receber a nova.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, as geladeiras disponibilizadas nas ações da empresa possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL, o que gera mais economia para os clientes.

“As geladeiras de Selo A podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, com as borrachas de vedação deterioradas, por exemplo. Então, esta é uma ótima oportunidade para quem deseja iniciar 2023 pensando em economizar na fatura de energia”, pontua.

Outros serviços

O público, em Ananindeua, poderá realizar o cadastro no programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal que concede às famílias de baixa renda descontos de até 65% na conta de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo, por membro familiar, e estar com o número atualizado do NIS ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma fatura do titular.

Vale destacar que a distribuidora de energia, também, fará a negociação de débitos, com cada caso sendo analisado individualmente, e a realização da troca de lâmpadas convencionais pelas de LED. Cada pessoa poderá fazer a substituição de até cinco unidades.

Além disso, a Equatorial Pará levará ao aniversário da cidade os projetos E+ Reciclagem, que receberá resíduos que podem garantir desconto na conta de energia, e o E+ Educação, com palestras educativas sobre consumo consciente e experimentos em tempo real.

Serviço:

1 – Mutirão Pelo Cliente Todo Dia – Ananindeua

Onde: Arterial 18

Quando: 3 de janeiro

Hora: cadastro para o sorteio de geladeira: das 8h30 às 15h. Sorteio a partir das 19h30.