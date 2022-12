Equatorial participa do Pará Negócios, neste final de semana, em Belém

Distribuidora de energia leva informações de projetos da Plataforma E+ à programação do evento.

Nos dias 3 e 4 de dezembro, a Equatorial Energia participa da 9ª edição do Pará Negócios, que tem organização da Associação Comercial do Pará (ACP). O evento, considerado uma vitrine às empresas do estado, conta, também, com a parceria do sistema Fecomércio, Sesc e Senac. A distribuidora de energia está na ação com as equipes de eficiência energética, para mostrar os projetos realizados nessa área, e também, com o Relacionamento com o Cliente, para orientar e tirar dúvidas do público. A programação ocorre no Hangar Centro de Convenções, em Belém, das 9h às 22h.

De acordo com Pricila Hinvait, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o espaço é um uma oportunidade para a distribuidora mostrar à sociedade projetos importantes que visam a sustentabilidade, a eficiência energética, o consumo consciente e o cuidado com o meio ambiente.

“O nosso objetivo é levar conhecimento sobre o Programa de Eficiência Energética e conscientizar a população sobre as boas práticas que geram consumo consciente e se preocupam com a sustentabilidade” destaca Pricila.

Projetos

No evento, o público poderá conhecer e se informar mais sobre ações do E+ Reciclagem, E+ Geladeira Nova, E+ Profissional e E+ Economia, projetos que impactam positivamente a vida dos paraenses.

Por exemplo, com o E+ Reciclagem a Equatorial Pará tem seis postos de coleta de resíduos em todo o estado. Em 10 anos, já foram arrecadadas 16 mil toneladas de material, o que gerou um bônus de mais de 500 mil reais nas contas dos paraenses.

Já o E+ Economia visa incentivar o consumo sustentável de energia. No projeto, as pessoas também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED.

Com o E+ Profissional, que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social com cursos profissionalizantes, como por exemplo, de design de sobrancelha e alongamento de unhas, mais de 15 mil pessoas já se formaram e puderam ter oportunidade de criar uma renda extra.

E o E+ Geladeira Nova possibilita ao cliente, preferencialmente de baixa renda, a troca do seu eletrodoméstico antigo e que tem um alto consumo de energia por outro novo e mais eficiente. Só no Pará a Equatorial já realizou a troca de 78 mil geladeiras.

“Nossos programas sempre visam a economia dos nossos clientes, para que eles sejam beneficiados com ações e descontos. Temos certeza que o Pará Negócios vai ajudar a amplificar ainda mais esses projetos para que cheguem a um número maior de paraenses, finaliza Pricila Hinvait.

Serviço:

Equatorial Energia no Pará Negócios

Quando: 3 e 4 de dezembro

Onde: Hangar Centro de Convenções (Av. Dr. Freitas, S/N, Marco, Belém).

Hora: 9h às 22h

Foto: Divagação