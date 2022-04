Equatorial promove ação com dicas de segurança para crianças em escolas de Belém

Ouça a matéria completa

A concessionária de energia Equatorial retornou desde fevereiro com a ação que leva informações para crianças e adolescentes de todo o Pará. Dessa vez, a ação da Equatorial será em escolas de Belém. A Técnica de Segurança do Trabalho da Equatorial, Elisabete Macedo, afirma que a ação da empresa busca levar informação de forma divertida para os pequenos: “O projeto da Equatorial e o E+ Segurança tem como objetivo a conscientização, então a gente trazendo essa conscientização desde cedo, faz com que as crianças e adolescentes cresçam sabendo os cuidados necessários para evitar acidentes.”

A técnica de segurança do trabalho explica a forma como as informações são passadas: “De maneira divertida, lúdica, é através de um material que nós brincamos com as crianças na sala de aula, ela tem uma maneira muito mais fácil de aprender sobre consumo de energia, brincadeira de pipa em locais seguros, o não uso do carregador de celular no momento que tiver manuseando. A conscientização de somente pessoas autorizadas e capacitadas para fazer intervenção na rede elétrica”. Nas ações, são distribuídos materiais informativos e duram cerca de 15 a 20 minutos.

A técnica explica que por conta da pandemia, as ações foram suspensas e após o retorno das aulas presenciais, foi feito o retorno das ações. Ainda segundo Elisabete é importante que as informações de segurança sejam passadas nas escolas, para que as crianças e adolescentes aprendam e sejam “futuros embaixadores da segurança”. Atualmente, o projeto atende crianças de 5 a 12 anos, mas é aberto ao público adolescente caso haja interesse.

As escolas que tiverem interesse em participar da ação, podem entrar em contato direto com a Equatorial para que seja agendado um dia para que a ação aconteça.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Ascom Equatorial

Foto: Divulgação Equatorial