Equatorial promove mutirão para renegociar dívidas em Marabá

Durante o mês de janeiro, a Equatorial Energia Pará realizará três ações no município de Marabá, no sudeste do Pará, que levarão para mais perto dos clientes serviços como troca de lâmpadas, cadastro nas tarifas social e rural, negociação de débitos e muito mais. O “Multirão pelo Futuro” está previsto para ser realizado nos Bairros Liberdade e Nossa Senhora Aparecida, além do Núcleo Morada Nova.

A primeira ação será no Centro de Integração Social dos Moradores do Bairro Liberdade – conhecido popularmente como “Forró dos Véi” – nos dias 11 e 12 de janeiro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Na mesma semana, a ação ocorre na Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, nos dias 13 e 14 de janeiro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. A terceira e última ação do mês será na Associação de Moradores do Núcleo Morada Nova, nos dias 20 e 21 de janeiro, também das 9h às 11h30, e das 14h às 17h.

De acordo com a Coordenadora do E+ Comunidade da Equatorial Pará, Elitania Almeida, as ações são uma forma de continuar oferecendo os serviços mais procurados pelos clientes, de um jeito mais próximo.

“A Equatorial se preocupa em oferecer mais recursos para que o cliente consiga se manter adimplente com suas contas. O cadastro na Tarifa Social, por exemplo, é uma forma das famílias terem um desconto de até 65% na conta de luz, o que gera uma grande economia no fim do mês. Assim como o serviço de negociação de débitos, onde estamos dispostos a ouvir e analisar cada caso para ajudar o cliente a negociar suas dívidas de acordo com suas condições”, destaca Elitania.

De acordo com os dados levantados pela Equatorial, há 4.061 famílias em Marabá que estão aptas para receber o benefício da tarifa social de energia elétrica, mas não procuram a empresa para se inscrever no programa. Por isso, no ato do cadastro, os clientes devem estar munidos com RG, CPF e Número de Inscrição Social (NIS) validado junto ao CRAS do município.

Mais Economia

Através do programa de Eficiência Enérgica da Equatorial, que visa incentivar o consumo sustentável de energia, os clientes também poderão realizar na ação a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED.

Com o uso das iluminarias de LED, as famílias poderão ter uma economia de até 80% na iluminação residencial, de acordo com especialistas. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até 05 (cinco) lâmpadas.

Serviço

Mutirão Pelo Futuro – Bairro Liberdade

Período: 11 e 12 de janeiro

Local: Centro de Integração Social dos Moradores do Bairro Liberdade

Endereço: Avenida Antônio Vilhena, nº 472.

Horário: 9h às 11h30, e das 14h às 17h.

Mutirão Pelo Futuro – Bairro Nossa Senhora Aparecida

Período: 13 e 14 de janeiro

Local: Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua C, nº 10.

Horário: 9h às 11h30, e das 14h às 17h.

Mutirão Pelo Futuro – Núcleo Morada Nova

Período: 20 e 21 de janeiro.

Local: Associação de Moradores do Núcleo Morada Nova.

Endereço: Rua Antônio Chaves, 212.

Horário: 9h às 11h30, e das 14h às 17h.

(Divulgação)