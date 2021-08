Equatorial realiza ação de negociação de débitos em em cinco municípios do Pará até esta sexta-feira

Os moradores de Belém, Marituba, Marapanim, Marabá, Santarém e Bagre, no Marajó, tem até esta sexta-feira (27) para realizar a negociação de débitos com Equatorial Energia. Durante todo o dia serão possibilitadas aos clientes condições flexíveis, com eliminação de juros e multa.

Além das negociações de débitos, outros serviços estarão disponíveis aos clientes, como é o caso do cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia.

Em Belém, a ação está sendo realizada na sede do Procon, localizada na Travessa Lomas Valetinas, no bairro da Pedreira, de 8h às 12h. Em Marituba, na Paróquia Menino Deus, na Rua Cláudio Barbosa da Silva, de 8h às 12h.

Em Bagre a ação acontece, na Praça 29 de Dezembro de 8h às 12h. No município de Marapanim devem se dirigir até a Praça das Vitórias, de 9h30 às 12h e 14h às 16h30. Em Santarém a negociação acontece na Praça Matriz de 9h às 17h. Em Marabá, a ação é realizada na Obra Kolping de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Foto: Reprodução/Equatorial