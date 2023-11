Equatorial realiza doação de equipamentos para o Cras de Ananindeua

Foram entregues equipamentos como splits, notebooks, impressoras, celulares e smartphones.

Na última segunda-feira, 20, a Equatorial Pará, em parceria com a Seaster (Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda), realizou a doação de equipamentos novos ao Cras de Ananindeua. Foram entregues splits, notebooks, impressoras, celulares e smartphones

A iniciativa tem o objetivo de melhorar as condições operacionais e de atendimento dos Cras no Pará. Os municípios que mais realizarem cadastro ou atualização da Tarifa Social de Energia ganham pontos que podem ser trocados pelos equipamentos, como como ocorreu em Ananindeua.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Alexandro Freitas, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, destaca a importância dessa parceria e do compromisso da distribuidora na busca dos clientes que precisam atualizar ou realizar o cadastro na Tarifa Social.

“É gratificante participar desse projeto. Foram entregues equipamentos frutos de uma parceria entre a Equatorial, Governo do Estado e municípios. Esses equipamentos com certeza irão melhorar e reforçar a estrutura das centrais, realizando assim o atendimento mais rápido e eficaz”, afirma Alexandro

Junior Hage, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua, reforça que essa ação é essencial para cadastrar ainda mais famílias na Tarifa Social.

“Essa iniciativa é fundamental para que nós possamos ampliar o número de famílias cadastradas a ter acesso a Tarifa social. Hoje, Ananindeua, em conjunto a Equatorial elevou mais de 26 mil famílias habilitadas, demonstrando a eficiência que essa parceria alcançou”, finaliza Júnior.