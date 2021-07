Equatorial viabiliza até 80% de economia de energia em escola de educação especial

Por meio do projeto E+ Energia do Bem, a empresa eficientizou o prédio do Centro Integrado de Educação Especial – CIEES, em Belém

Nesta quarta-feira, dia 14, a Equatorial Energia Pará realizou a cerimônia de entrega das melhorias que executou no Centro Integrado de Educação Especial – CIEES. A instituição foi fundada há 29 anos e funciona como escola especializada em educação complementar voltado a jovens com deficiência intelectual. O trabalho da empresa consistiu em proporcionar, de forma efetiva, mais economia de energia no prédio onde funciona o CIEES por meio do projeto E+ Energia do Bem, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

Para garantir o uso mais eficiente de energia elétrica pelo Centro, a distribuidora instalou 62 lâmpadas de LED, cinco aparelhos de ar-condicionado e dois refrigeradores. Também foram feitos alguns reparos no imóvel. Diante da instalação desses aparelhos novos e econômicos a previsão, de acordo com engenheiros da empresa, é que haja uma economia de 3660 kWh/ano, o que equivale ao consumo de três casas populares e uma significativa redução na conta de energia.

Para a diretoria presidente do CIEES, Maria Rosária Amaral, a obra já mudou a qualidade de vida educacional dos alunos, além de gerar uma grande economia. “Antes nós tínhamos os ambientes escuros e trocávamos as lâmpadas e a conta só subia. Mas com esse trabalho da Equatorial agora nós temos ambientes bem iluminados com lâmpadas de LED e conseguimos uma economia de praticamente 80% na conta de energia. Então posso dizer que foi um trabalho maravilhoso”, comemora Rosária.

Em função da pandemia, as atividades do centro tiveram que se adaptar ao esquema home office, com reuniões online, organização de atividades em casa para os alunos, apoio dos pais no registro das atividades e envio para o centro e a confecção de um kit de atividades elaborado pelos professores com base no planejamento do calendário escolar. Neste ano, as atividades continuam em home office, com a organização de novos kits entregues aos pais, sempre com assistência do corpo técnico da escola.

OUTRAS INSTIUIÇÕES BENEFICIADAS – O superintendente da Equatorial Pará, Fernando Pompeu, destaca o sucesso da iniciativa da empresa. “Nós da Equatorial Pará estamos muito felizes e honrados em poder apoiar o Centro Integrado de Educação Especial. Sabemos que é uma instituição séria e que desenvolve um trabalho brilhante e de muita importância para pessoas com deficiência intelectual. A gente destaca que esse é um trabalho que a gente já vem fazendo em outras instituições e sempre com muito sucesso, como é o caso da Basílica Santuário de Nazaré e Casa do Menino Jesus”, finaliza Fernando.

Na Basílica Santuário de Nazaré foi feita a instalação de 136 painéis solares e 2 inversores, o que deve gerar uma economia de aproximadamente 78.000 kWh (quilowatt-hora) por ano, o que equivale a uma redução mensal aproximada de 23% na conta de energia. Já na Casa do Menino Jesus foram instalados 68 painéis solares e dois inversores, resultando na economia de aproximadamente 39,67 MWH/ano (Megawatt hora por ano), o que equivale ao consumo de 33 casas populares. Além disso, a empresa também realizou a troca de 31 lâmpadas antigas por modelos de LED, sete refrigeradores e seis centrais de ar.

Fonte: Equatorial Energia