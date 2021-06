Equipamento da PM do Rio vai auxiliar busca por Lázaro Barbosa

A Polícia Militar do Rio de Janeiro cedeu duas estações de rádio para auxiliar na comunicação das equipes que buscam o fugitivo Lázaro Barbosa de Souza. A primeira Estação Rádio Base foi cedida no último dia 22 e a segunda segue hoje (26) para Goiás, com a escolta da corporação fluminense.

O equipamento foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2026. Ele possibilita a conexão entre telefones celulares por meio de uma estação fixa, ajudando em buscas de grande extensão, onde a comunicação entre diferentes equipes é normalmente dificultada.

O transporte das estações, que incluem torres de transmissão de 15 metros de altura, ficou a cargo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.

Entenda

Lázaro é acusado de assassinar quatro pessoas da mesma família no último dia 9 numa chácara do Distrito Federal. Uma quinta vítima teria sido morta em Goiás. Ele ainda é investigado por balear três pessoas no dia 12 no município de Cocalzinho de Goiás, onde se concentram as buscas. Ele já tem uma condenação por homicídio na Bahia e é também procurado no DF e em Goiás pelos crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.

Edição: Paula Laboissière

Fonte: Agência Brasil/Foto: Policia Civil