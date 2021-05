Equipamento falha e trabalhador fica pendurado no 10º andar de prédio em Belém

Funcionário ficou por cerca de uma hora preso do lado de fora do edifício.

Um homem ficou pendurado por cerca de uma hora do lado de fora de um prédio na av. Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, em Belém.

De acordo com o Centro Integrado de Operações, o trabalhador estava fazendo manutenção do lado de fora do décimo andar do prédio, quando o equipamento de segurança falhou e ele ficou preso, pendurado em uma corda. O edifício fica localizado na av. Gentil, entre as travessas 14 de Abril e 3 de Maio.

A vítima foi resgatada por volta das 17h20 pelo Corpo de Bombeiros. O G1 solicitou mais detalhes à corporação, que esteve no local, mas ainda não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem.