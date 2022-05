Equipamentos são entregues para fortalecer atendimento a migrantes e refugiados nas Unidades de Saúde em Belém

Fazendo parte das ações de estratégias de fortalecimento da atenção básica voltada ao atendimento de crianças e adolescentes refugiados e migrantes Indígenas warão, as unidades de saúde do Tapanã, Ver-o-Peso e Outeiro receberão na tarde desta terça-feira (31) equipamentos como computadores, tabletes, balanças, oxímetros, Equipamentos de proteção Individual, entre outros insumos.

A ação é fruto de uma parceria entre a prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (sesma) o fundo das nações unidas para a infância (Unicef) e a Agência adventista de desenvolvimento e recursos socioassistenciais (Adra).

Além da entrega de materiais, as equipes das três unidades de saúde foram capacitadas em Cosmovisão Warao e os direitos da população indígena de acesso a serviços de saúde. Tudo para fortalecer o atendimento especifico, respeitando a diversidade cultural da etnia.

Ao longo da cerimonia de entrega dos novos equipamentos, também será lançado o Guia de Saúde Warão, resultado de uma colaboração entre Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNur), Unicef, Adra e a Prefeitura de Belém.

No documento, é possível ter acesso a versão em português, espanhol e Warao, os serviços de saúde existentes no município de Belém e quando e onde podem ser acessados pela população refugiada e migrante.

As ações compõem o projeto Ori Kuare Nakakitane, ação do unicef em parceria com Adra que vem apoiando o atendimento a meninos e maninas Warao em Belém, Santarém e Ananindeua desde 2020.

Foto: Fernando Sette