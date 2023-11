Equipe Branca conquista título dos Jogos Olímpicos do HABE

A Equipe Branca de voleibol masculino conquistou o título dos Jogos Olímpicos do Hospital de Aeronáutica de Belém – HABE, após derrotar na decisão a excelente equipe Amarela, pelo placar de 25 a 23. A técnica e a dureza da partida agradaram ao público presente no ginásio de esportes do Cassazum, cedido gentilmente pela diretoria para a realização da competição.

Heloísa Helena, presidente do clube, falou sobre a beleza da abertura dos jogos na última segunda-feira ao do vice-presidente Messias Oliveira.

Os atletas campeões foram Lucas Dias. Sabrina, Tuma, Greco, Tales, Pimenta, Santana, Major Pascoal e Sargento Max Douglas. Logo após o jogo houve a premiação aos atletas através de seus familiares, um momento de muita alegria.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

A competição terá andamento hoje à noite envolvendo as disputas das modalidades de natação e Jiu-Jitsu, a partir das 19 horas, o que promete novas emoções durante o desenrolar das competições, pois os atletas estão pensando somente nas conquistas dos títulos. Arbitragem das provas terá o comando dos integrantes da Federação Paraense de Desportos Aquáticos, que mostra a seriedade dos coordenadores dos Jogos Olímpicos, à frente o Médico Capitão Fernando Mendes Pascoal Júnior, com assessoramento do abnegado Sargento Max Douglas.

A classificação geral dos jogos de voleibol masculino ficou assim: 1) equipe Branca, 2) Amarela; 3) Azul e 4) ficou a equipe Verde, que decepcionou os torcedores pela fraca exibição do time.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar