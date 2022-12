Equipe campeã de robótica da Escola Nestor Nonato é festejada pela diretoria da Educação Municipal

No final da manhã desta quarta-feira, 21, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semec), um aglomerado de servidores com olhos atentos e de espanto chamou atenção. Eles estavam encantados com o Nonatinho, o carro-robô criado a partir de um projeto de veículo sustentável, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nestor Nonato. Nonatinho , exibindo a sua performance com a coordenação dos estudantes do clube de robótica da escola.

Campeões de Robótica

Esse pequenos cientistas, com idade entre 9 e 12 anos, conquistaram o 1º lugar na categoria de Engenharia, na XIII Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA) que ocorreu no período de 12 a 16 de dezembro, em Belém. A premiação garantiu a participação dos estudantes na Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC), que acontecerá em Jaraguá do Sul (SC) em 2023.



A equipe campeã, acompanhada dos professores Thiago Miranda, Rafael Herdy e Marizete Braga, foi recebida com aplausos pela titular da Semec, Márcia Bittencourt, e pelos diretores de Educação, Jaqueline Dias; e de Administração, Laurimar Matos.

“Orgulho gigante de vocês, representantes da escola pública de Belém, por mais essa conquista. É fundamental que vocês continuem trilhando esse caminho da ciência, pesquisa e inovação tecnológica”, sugere a secretária Márcia, ao citar o baixo índice de interesse nesta área na região Norte, conforme apontam especialistas.

Veículo sustentável

“Desenvolver um veículo sustentável é maravilhoso, mas o que esse projeto trouxe para a vida de vocês?”, indaga a titular da Semec. E, de bate e pronto: “Eu aprendi a ter responsabilidade de preservar o meio ambiente, reutilizar muitas coisas que jogam no lixo”, disse o aluno Andrew Lorran Pinto Magalhães, 11 anos, do 6º ano.

Ester Gibson dos Santos, 12 anos, também cursando o 6º ano, adiantou. “Em 2023 vamos desenvolver uma cadeira de rodas aos moldes do Nonatinho”.

“Parabéns a todos vocês estudantes e professores por mais esse feito na educação pública que valoriza a pesquisa e a ciência”, destacou a diretora Jaqueline Dias. “Pensar em inovação tecnológica e avançar com mais projetos motiva outras iniciativas de estímulo ao ensino-aprendizagem de ciência na escola pública”, completou o diretor Laurimar Matos.

Educação ambiental

O projeto , “Veículo Sustentável: uma experiência entre robótica e educação ambiental”, que integra o Programa Robótica Sustentável desenvolvido pelo Núcleo de Informática Educativa (Nied), da Secretaria Municipal de Educação (Semec), foi assessorado pelos professores Thiago Miranda e Rafael Herdy, com o suporte da professora Marizete Braga, da Sala de Informática Educativa (SIE), e assinado pelos estudantes Alysson Gabriel Gonçalves de Sarges, Andrew Lorran Pinto Magalhães, Arthur Gonçalves de Sarges, Evaldo Junior da Costa dos Santos, Ester Gibson dos Santos, Lanna Evelyn dos Santos Siqueira, Marcelo Franco Mendonça e Miguel Victor Sarges Maciel.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/Semec