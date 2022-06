Equipe “Claudio Figueiredo” conquista troféu de campeão do torneio máster de basquete da APBM

A equipe Cláudio Figueiredo foi campeã do torneio máster de basquete “Cidade de Belém” de forma invicta. Realizou dez partidas e venceu todas elas. No jogo final, marcou o placar de 72 a 59 na equipe Evaldo Bittencourt. Na disputa do terceiro lugar, José Jorge venceu Dennys Martins por 88 a 72. Gleison Sousa foi quinta colocada vencendo Aníbal Bentes por 80 a 63,



O patrono Cláudio Figueiredo saudou os campeões.



“A importância do individual [atleta] é grande, porém, o trabalho de equipe é muito mais. O coletivo sempre deve prevalecer”, disse.



O presidente da Associação Paraense de Basquete Máster – APBM, Paulo Seráfico, premiou os campeões com troféus e medalhas.



A equipe campeã contou com os atletas: Paulo Márcio, Adriano Medeiros, Edson Ferreira, Elton Costa, José Luís, Caires, Carlos Mota, Diogo Vianna, Alex Cavaleiro, Maurício Ó de Almeida, Maurício Macedo, João Maciel e Gabriel Martins.



O atleta Alexandre Costa da equipe José Jorge se distinguiu como o cestinha do torneio com 187 pontos. Dennys Tavares, da mesma equipe, foi o segundo com 145 e Edson Oechsler, equipe Dennys Martins, marcou 127 pontos.



Alex Cavaleiro, da equipe Cláudio Figueiredo, foi o cestinha de três pontos com 25 acertos.



Fotos: Agência Ronabar