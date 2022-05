Equipe ‘Cláudio Figueiredo’ mantém 100% no Torneio de basquete máster Cidade de Belém

A equipe Claudio Figueiredo de basquete máster se mantém invicta no XI Torneio ‘Cidade de Belém’, organizado pela Associação Paraense de Basquete Master [APBM].



São cinco jogos, cinco vitórias com 354 pontos marcados. Na próxima rodada, dia 22, que marca os jogos de volta do torneio, enfrenta a equipe Aníbal Bentes, às 9h, no ginásio Moura Carvalho.

A programação tem ainda Evaldo Bittencourt x Gleison Souza e José Jorge x Dennys Martins.

A equipe Evaldo Bittencourt é vice-líder com 9 pontos. José Jorge e Dennys Martins ambos com sete. Gleison Sousa e com 6,9 e Aníbal Bentes com cinco.



A rodada de domingo (15) apresentou os resultados:

Cláudio Figueiredo 56 x 39 Aníbal Bentes

Dennys Martins 70 x 68 José Jorge

Evaldo Bittencourt 80 x 50 Gleison Sousa

Foto: Divulgação