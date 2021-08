Equipe da Adepará apreende laticínios e embutidos impróprios ao consumo humano

Laticínios apreendidos por fiscais da Adepará, com o apoio de agentes da Demapa e Centro de Perícias CientíficasFoto: DivulgaçãoUma equipe do Grupo Agropecuário Técnico Tático e Operacional (Gatto), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), apreendeu e inutilizou 1.672 quilos de produtos lácteos e 450 kg de produtos cárneos, todos impróprios ao consumo humano, além de 12.100 kg de farinha de carne e ossos com embalagem irregular.

A operação foi realizada em municípios da região Sudeste, em parceria com as equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Os fiscais estaduais agropecuários Elton Toda e Gustavo Amaral, acompanhados dos agentes fiscais agropecuários Daniel Nunes e José Nobre, integraram a equipe da Adepará.

A operação protege a saúde do consumidorFoto: DivulgaçãoAs atividades ocorreram durante a Operação Minotauro 2, no período de 16 a 20 de agosto, voltada à fiscalização e vistoria de lacticínios e estabelecimentos irregulares que beneficiam alimentos e subprodutos de origem animal no Sudeste do Pará, abrangendo cinco municípios: Goianésia do Pará, Breu Branco, Tucuruí, Marabá e Eldorado do Carajás.

“O Gatto atua com o intuito de realizar ações de combate à produção clandestina de produtos de origem animal e vegetal, e obteve êxito com a apreensão de produtos sem origem nos órgãos de fiscalização, interdição dos estabelecimentos produtores, apreensão de embalagens fraudadas do serviço de inspeção federal e do serviço de inspeção municipal, e a destruição destes produtos apreendidos. Assim, este Grupo especializado da Adepará, em conjunto com a Polícia Civil, protege a população paraense ao impedir a comercialização de produtos de origem animal clandestino e garantir a saúde do consumidor. Ou seja, estas instituições estaduais cumpriram o seu dever funcional”, avaliou o diretor de Defesa e Inspeção Animal da Adepará, Jefferson Oliveira.Produto impróprio para consumo foi descartado pelos fiscaisFoto: Divulgação

Segurança – Durante a Operação foram fiscalizadas sete empresas, sendo cinco laticínios, uma unidade de beneficiamento de resíduos de bovinos e uma fábrica de embutidos de carne, que foram interditados por não apresentarem a documentação sanitária exigida pelos órgãos competentes. Também foram constatados outros crimes, como poluição ambiental e comercialização ou depósito de produtos impróprios ao consumo humano. Além das autuações da Adepará, foram instaurados quatro procedimentos policiais.Estabelecimentos foram interditados pelos fiscaisFoto: Divulgação

O Grupo Agropecuário Técnico Tático e Operacional é composto por fiscais e agentes agropecuários, e compartilha informações para promover o mais efetivo, amplo e articulado combate à atividade ilícita em todo o Pará. Os integrantes recebem e investigam denúncias de abate clandestino de animais e produção irregular de produtos de origem animal e seus subprodutos.

Para ter garantia de um produto fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos na embalagem. São eles:

– Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

– Serviço de Inspeção Estadual (SIE), da Adepará

– Registro Artesanal, da Adepará

– Serviço de Inspeção Federal (SIF)

– Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi)