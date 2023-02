Equipe da perícia ambiental subsidia trabalhos na Operação Curupira

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) é força integrante das ações do governo do Estado, no combate a crimes ambientais, em açõe do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds) e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na Operação Curupira, lançada na quarta-feira (15). A equipe pericial do Núcleo de Crimes Ambientais (NCA), pertencente à Coordenação de Engenharia Legal, está à disposição na primeira base fixa montada em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, primeiro município a receber os agentes de segurança.

O trabalho dos peritos envolve a elaboração de prova técnico-científica, uma vez que o objetivo da Operação Curupira é combater os crimes ambientais na Área de Proteção Ambiental (APA), em São Félix do Xingu e adjacências, com o objetivo de subsidiar a atuação da polícia judiciária. “Vamos assegurar a materialidade de qualquer ilícito ambiental encontrado durante a fiscalização, garantindo as provas necessárias para subsidiar o procedimento da Polícia Civil que possa ser instaurado no local”, explicou o perito criminal Enaldo Ferreira, coordenador do NCA.

Em geral, as perícias mais requisitadas para os peritos na operação são as de constatação de desmatamento, queimadas, extração ilegal, identificação e cubagem de madeira, extração mineral, armamentos, veículos, equipamentos usados pelos criminosos e objetos apreendidos. “A partir das análises dessas situações, assim como qualquer outra, formalizamos ou materializamos, como crime e elaboramos o laudo pericial que é repassado para a Polícia Civil”, completou Enaldo Ferreira.

Os peritos compõe o efetivo na base fixa de São Félix do Xingu, assim como estarão em outras bases que serão efetivadas em municípios considerados com estado de emergência ambiental, conforme disposto em decreto estadual, no último dia 7 de fevereiro. “As equipes serão destacadas para as bases enquanto durar a operação, com peritos do Núcleo de Crimes Ambientais da Polícia Científica especialistas nesse tipo de crime não só da sede em Belém, mas também de outras coordenadorias, para contribuir por meio da ciência”, disse o perito criminal Celso Mascarenhas, diretor-geral da PCEPA.

Ainda de acordo com o titular da PCEPA, a contribuição dos peritos criminais do NCA já era destinada na Operação Amazônia Viva, também organizada pela Semas, que tem o mesmo objetivo de combater e criminalizar os responsáveis por ações de desmatamento nas Áreas de Proteção Ambiental de responsabilidade do Estado. “A expertise dos nossos peritos ambientais sempre contribuiu para a Amazônia Viva, agora será também para a Operação Curupira e de maneira ainda mais intensa”, concluiu Celso Mascarenhas.

Texto de Amanda Monteiro – Ascom da PCEPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom da PCEPA