Equipe de Bragança vence a etapa regional Rio Caeté dos Jogos Abertos do Pará

A etapa regional Rio Caeté dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), no município de Bragança, Nordeste do Pará, foi encerrada com a delegação do município conquistando a pontuação máxima, 60 pontos. A classificação final ocorreu na noite de sábado (02), quando terminaram as rodadas das seis modalidades disputadas na competição. A equipe de Viseu ficou em segundo lugar na etapa, com 41 pontos, e Salinópolis em terceiro, com 34 pontos. Reunindo mais de 600 atletas, o evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

“Para nós, da Secretaria, é com grande satisfação que retornamos aos Jogos Abertos, após longos anos sem realização. A primeira regional, aqui no Rio Caeté, com oito delegações participando em diversas modalidades, além de trazer a prática esportiva, tivemos a confraternização entre os cidadãos desses municípios”, disse Vitor Borges, secretário adjunto da Seel.

Uma das modalidades aguardadas no último dia foi o voleibol. Na categoria feminino, a equipe de Salinópolis conquistou o primeiro lugar: Viseu ficou em segundo, e Santarém Novo em terceiro. No masculino, Viseu ficou com a medalha de ouro, e Ourém com a prata, enquanto a medalha de bronze foi conquistada por Augusto Corrêa.

A modalidade mais esperada do final da competição foi o futsal. Nas duas categorias, as medalhas foram disputadas pelas equipes de Bragança e Viseu. Os resultados saíram nos pênaltis. No feminino, o pódio ficou com os times de Viseu, em primeiro lugar; Bragança, em segundo, e Quatipuru, em terceiro. No masculino, os primeiros lugares foram conquistados por Viseu, Bragança, com Salinópolis em terceiro.

“É a terceira vez que participo, e apesar de não sermos os favoritos, mostramos que somos capazes de levar mais uma vitória para o município. Muita gratidão a Deus”, disse Kalynd Ferreira, jogadora de Viseu.

Comércio – O Joapa também movimentou o comércio local nos cinco dias da competição. Vendedores ambulantes aproveitaram para oferecer lanches e bebidas ao público que foi aos ginásios acompanhar os jogos. “Isso foi uma boa iniciativa do governo, porque para mim, que sou pai de família, estou aqui para ganhar o meu sustento”, disse Nildo Filho, um dos vendedores.

Familiares e amigos dos atletas foram incentivar os participantes dos jogos. Vanessa Sales foi assistir aos jogos de seu marido, goleiro da equipe de Ourém. “A gente se conheceu nesse meio, no esporte, e por conta de a família estar crescendo sempre que posso, eu acompanho. Isso é uma forma de apoiar, porque é muito importante ter o nosso incentivo. Até mesmo quando ele jogava no profissional e eu no futsal, um apoiava o outro”, disse Vanessa Sales.

Parceria – A competição contou também com a parceria da Prefeitura de Bragança e de órgãos de segurança pública, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.

“Estamos felizes em poder realizar esses jogos, que foram muito bem organizados. Queremos agradecer a todos os participantes que estiveram aqui, e também ao governo do Estado, e dizer que sempre estaremos juntos pelo esporte paraense”, garantiu Vinícius Oliveira, secretário municipal de Cultura e Desportos de Bragança.

A próxima regional será realizada na Região de Integração Rio Capim, com sede em Paragominas. Equipes de 12 municípios devem competir nas modalidades futsal, basquetebol, handebol, voleibol, tênis

de mesa e futebol de areia. A etapa está marcada para o período de 06 a 10 de abril.

RESULTADOS DA REGIONAL EM BRAGANÇA

Tênis de mesa – Feminino

1° Eliane Souza (Bragança)

2° Carla Silva (Bragança)

3° Fernanda Silva (Viseu)

3° Débora Pacheco (Viseu)

Handebol – Masculino

1° Salinópolis

2° Bragança

3° Augusto Corrêa

Basquetebol – Masculino

1° Ourém

2° Bragança

3° Primavera

Voleibol – Feminino

1° Bragança

2° Primavera

3° Salinópolis

Voleibol – Masculino

1° Bragança

2° Salinópolis

3° Augusto Corrêa

Futebol de Areia – Feminino

1° Salinópolis

2° Viseu

3° Santarém Novo

Futebol de Areia – Masculino

1° Viseu

2° Ourém

3° Augusto Corrêa

Futsal – Feminino

1° Viseu

2° Bragança

3° Quatipuru

Futsal – Masculino

1° Viseu

2° Bragança

3° Salinópolis

Texto: Bianca Rodrigues – Ascom/Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação