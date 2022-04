Equipe do HGT promove ação de combate à hipertensão junto a colaboradores e usuários

Cardiologista da unidade explica que a obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento são alguns dos pontos que favorecem para o desenvolvimento da doença

No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, na última terça-feira (26), a gestão do Hospital Geral de Tailândia (HGT), por meio do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), com apoio do Serviço de Nutrição Dietética (SND), promoveu uma ação de educação em saúde para alertar colaboradores, usuários e acompanhantes para a adoção de hábitos saudáveis e prevenção da doença, que acomete 30% dos brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

As equipes visitaram áreas de atendimento da unidade hospitalar e usuários internados com repasse de informações sobre as causas, sintomas e prevenção da doença, além de relatar a importância do consumo de água para a hidratação do corpo.

Na oportunidade, as nutricionistas clínicas Patrícia Manfredi e Katrinne Mayanne entregaram copos com água a cada um dos participantes e um bilhete tratando dos benefícios da ingestão de água para prevenção de doenças.

“A água corresponde a cerca de 60 a 70% da composição corporal e é fundamental para o bom funcionamento do organismo, por isso, a forma mais adequada para saber qual a necessidade diária de água é através de um cálculo que leva em consideração o peso vezes 35 ml; o resultado é a quantidade que a pessoa necessita ingerir por dia”, explicou Katrinne Mayanne.

Características

A hipertensão é uma doença grave que pode comprometer o organismo e levar a morte. Existem mais de 30 milhões de hipertensos no Brasil, e destes, segundo o Ministério da Saúde (MS), apenas 10% fazem o controle adequado. Por conseguinte, é considerada a doença de maior predomínio na população brasileira, sendo uma das principais causas de morte no país.

Ainda segundo o MS, a hipertensão é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis de pressão arterial, acima de 140×90 mmHg (milímetro de mercúrio), popularmente conhecida como 14 por 9, em que o primeiro número se refere à pressão máxima ou sistólica, que corresponde à contração do coração; já o segundo, refere-se à pressão do movimento de diástole, quando o coração relaxa.

O médico Ananias Manoel, diretor técnico e clínico geral do HGT, explica que “quando o coração é forçado a trabalhar mais, causa o aumento da massa muscular cardíaca e, posteriormente, dilatação do mesmo. Alterações no órgão causam a insuficiência cardíaca. Nas artérias, a pressão arterial alta danifica a parede, acelerando a formação de depósitos de gordura, provocando estreitamento de luz da artéria. Como consequência a este estreitamento, a pessoa tem maior probabilidade de ter angina ou infarto agudo do miocárdio. Outras doenças secundárias são derrame cerebral e insuficiência renal”, explica.

Ainda segundo o gestor, a obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento são alguns dos pontos que promovem a hipertensão. “O sobrepeso e a obesidade podem acelerar em até 10 anos o aparecimento da doença. O consumo exagerado de sal, associado a hábitos alimentares não adequados também colaboram para o surgimento dela”, pontou o médico.

Complementando a prevenção, pelo método nutricional, a coordenadora do SND, Patrícia Manfredi, conta que a sua equipe listou uma série de alimentos que ajudam a combater a doença. “É importante priorizar o consumo de alimentos naturais, tais como: frutas, vegetais, oleaginosas, laticínios, cereais integrais e leguminosas, porque são ricos em fibras, minerais, como o cálcio e o potássio. Este último, reduz os níveis de sódio no organismo”.

A profissional relata ainda que a pressão sanguínea é regulada, em parte, por um balanço entre potássio e sódio dentro das células, sendo o primeiro relaxador das paredes dos vasos sanguíneos, e o segundo responsável pelo aumento da pressão arterial.

Do ponto de vista da medicina, o diretor técnico do HGT esclarece que, em situações críticas, com uma alimentação desregulada, a pressão alta pode causar diversas consequências ao organismo.

“No cérebro, o entupimento ou rompimento de um vaso, acarretam em um derrame cerebral, também chamado de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nos rins, pode causar alterações na filtração e até a paralisação dos órgãos. No coração, pode levar a um aumento do seu volume e ao prejuízo da sua força. Pessoas com casos de hipertensão na família têm mais chance de ser hipertensas, porém, com bons hábitos alimentares, em conjunto com a prática de exercícios físicos, aumentam as chances de retardar ou não adquiri-la”, completou Ananias Manoel.

Um dos participantes abordados no evento, o enfermeiro Mateus Cabral aprovou a didática e revela que tem dificuldade em beber água.

“Na correria do trabalho, a gente acaba esquecendo de beber água. Há situações em que lembro somente quando chego em casa, quando dá aquela secura na garganta. Essa ação é uma orientação consistente para evitar problemas futuros. Também sobre a hipertensão, devemos cuidar mais da nossa saúde. Vivemos trabalhando muito e esquecemos de cuidar do corpo e isso é ruim; nós que somos da área da saúde temos que dá bom exemplo”, disse com um sorriso.

Da mesma forma, Adriana da Silva, acompanhante de sua irmã que está internada após dar a luz, achou positiva a ação. “Muito boa a abordagem. Em casa tenho pessoas hipertensas, e sei como é perigosa essa doença. Ensinar quem chega ao hospital é importante, porque a gente quando sai leva conhecimento aos amigos e familiares. Nem todo mundo tem acesso fácil à informação e o HGT facilitando o conhecimento, ajuda a população a se prevenir”, contou a acompanhante.

Estrutura

O HGT possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço: O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Está localizada na Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.

Texto: Pallmer Barros/Ascom HGT

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Divulgação