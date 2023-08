Equipe do Sesi Ananindeua ganha prêmio nacional de robótica, no Rio de Janeiro

A equipe de robótica do Serviço Social da Indústria – Sesi Ananindeua, “Ananintech”, foi a grande vencedora do Torneio Sesi de Robótica Off Season. O evento se realizou no período de 02 e 05 deste mês, na capital do Rio de Janeiro.

Segundo a coordenação do Sesi, o torneio faz parte do maior programa de robótica do mundo, a First Tech Challenge , que reuniu cerca de 800 estudantes de 23 estados e do Distrito Federal. A equipe ananindeuense superou outras 27 equipes na modalidade First Tech Challenge (FTC), que desafia os competidores a construírem e programarem robôs de até 19kg.

No torneio, estudantes de 14 a 18 anos desenvolvem robôs capazes de realizar tarefas como carregar discos e blocos, em uma arena. Para isso, eles precisam aprender a trabalhar com máquinas e circuitos – os mesmos equipamentos utilizados por grandes engenheiros. Os robôs são construídos a partir de um kit de peças reutilizáveis, com tecnologia Android, e podem ser codificados usando uma variedade de níveis de programação baseada em Java e Blocks.

O atleta e estudante Vitor Almeida de Paula, 17 anos, filho do jornalista Carlos Wankss de Paula e da contadora Vânia Almeida de Paula, diz ter se apaixonado pela tecnologia, que envolveu questões sociais, comerciais e de relações interpessoais até chegar no campeonato nacional e internacional de robótica promovido pelo Sesi. Tudo começou quando o professor de geografia e funcionário do Sesi Ananindeua, Israel Braga Silva, o convidou com outros colegas a conhecerem o projeto da equipe “Ananintech”, que já existe desde 2020, e eles todos foram se envolvendo, se apaixonando. Teve a pandemia, que atrapalhou muito, mas as competições vão acontecendo. A conquista do título, deste modo, foi um trabalho bem construído, disse ele, destacando a avaliação em sala de aula, trabalhos com projetos sociais, a busca por patrocínio, a conexão com empresas, faculdades, além da parte prática, que é construir um robô programado para fazer as funções específicas na arena durante a competição, que é um regional do Brasil e contou com equipes internacionais como da Colômbia e de vários outros países da América Latina.

Assim, afirma Vitor Almeida que a equipe Ananintech foi qualificada para o Mundial na categoria First Tech Challenge, já que ficou em quinto no nacional e ganhou a vaga no internacional, conquistando o primeiro lugar. A disputa vai começar por São Paulo na próxima temporada, com novo robô e novos trabalhos a serem desenvolvidos pela Ananintech. E o trabalho já deve começar, porque o tempo corre muito rápido.

OBJETIVO

Ainda conforme Vitor Almeida observa, um dos grandes objetivos do projeto é trazer o jovem para o mundo da ciência e tecnologia, da matemática, engenharia e arte, o que já é um conceito nos Estados Unidos da América e “o nosso Sesi Ananindeua vem buscando implementar esse mundo técnico na vida dos estudantes e, através disso, campeonato de robótica”.

Da equipe fazem parte, além de Vitor Almeida que é o engenheiro; o técnico, professor Israel Braga Silva; Manassés Santos Viana, gerente de marketing; Felipe Gomes e Vinícius Barreto, programadores; Roberta Canto, da logística, e Maria Madalena de Souza, da administração.

A CONQUISTA

Na conquista, a Ananintech fez aliança com outras duas equipes, de Alagoas e de Goiás. As provas exigiram das equipes uma boa estratégia, boa execução das tarefas e bons pilotos. Vinicius Rodrigues, de 16 anos, um dos pilotos da equipe, participou do seu último Torneio e fala da alegria de ser campeão pela primeira vez.

“Este foi o meu quarto Torneio e eu já cheguei a duvidar da minha capacidade, mas hoje, na minha última participação, conseguimos esse objetivo. Era um sonho que agora está realizado”, comemora o estudante.

O professor do Sesi Ananindeua e técnico da equipe Ananintech, Israel Braga Silva, diz que a preparação para o Torneio de Robótica começou no ano passado.

“Quando saiu a temporada, em setembro do ano passado, nosso objetivo sempre foi figurar entre as principais equipes do Brasil, nós focamos nesse objetivo e hoje concluímos com sucesso, sendo o primeiro lugar geral na arena”, diz o técnico.

O Torneio de Robótica contribui para que os competidores desenvolvam habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico. Tudo isso de um jeito inovador, divertido e que ajuda a preparar os jovens para o futuro profissional.

“Esse é resultado de um investimento que o Sesi vem fazendo ao longo dos anos, tanto em pessoas como em estrutura. É um resultado muito justo e merecido para essa equipe que vem se esforçando e se dedicando. Estamos muito felizes”, comenta a Gerente Executiva de Educação do Sesi Pará, Marcia Arguelles.

MAIS PRÊMIO

Não é só o desempenho dos robôs na arena que conta. Os estudantes também são avaliados pelos diversos recursos que utilizam para projetar, modelar, construir e programar os robôs; além de projetos sociais com a comunidade e do plano de marketing e da gestão financeira das equipes. E por cumprir todos esses objetivos, a Ananintech também levou o prêmio Motivação, dado à equipe que leva a cultura First para as comunidades e a essência da First Tech Challenge.

Desde a temporada 2012-2013, o Sesi nacional é responsável pela operação oficial da First LEGO League Challenge no Brasil. Anualmente, organiza torneios regionais e o nacional. O SESI também é responsável pela mobilização de novos times de robótica e capacitação de técnicos e avaliadores voluntários. Também faz articulação com operadores internacionais para a participação de equipes brasileiras em eventos no exterior.

