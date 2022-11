Equipe emite nota após acidente envolvendo Sthe Matos e Kevi Jonny

Influenciadora, cantor e equipe seguiam rumo ao município de Luís Eduardo Magalhães

A equipe de Kevi Jonny emitiu um comunicado após o acidente envolvendo o ônibus onde estava o cantor, a namorada, Sthe Matos, e sua equipe, na tarde desta sexta-feira (11/11). O acidente aconteceu na BR 242, na altura da cidade de Barreiras, na Bahia. Eles seguiam rumo ao município de Luís Eduardo Magalhães, onde Jonny tinha um show agendado.

Segundo a nota, “as 20 pessoas que fazem parte da equipe, além do artista e sua namorada, Sthe Matos, passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave”.

Kevi Jonny (Reprodução)Kevi Jonny (Reprodução)

Sthe Matos e Kevi JonnyReprodução

Ainda de acordo com o comunicado, “ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames”.

O show em Luís Eduardo Magalhães abriria a agenda de Kevi Jonny no fim de semana. O comunicado diz ainda que “em breve teremos mais informações sobre as apresentações”, entre elas em Riacho do Jacuípe no sábado (12/11) e em Teixeira de Freitas no domingo (13/11), ambas na Bahia, além de em Itaobim, em Minas Gerais, na segunda-feira (14/11).

Confira o comunicado na íntegra:

A LH Produções, escritório que gerencia a carreira de Kevi Jonny, vem a público informar sobre o acidente envolvendo o ônibus do artista hoje(11/11), na BR 242, na altura da cidade de Barreiras(BA) e dizer que, as 20 pessoas que fazem parte da equipe, além do artista e sua namorada, Sthe Matos, passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave.

Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira.

Por: Leo Dias : Metrópoles