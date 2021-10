Equipe médica poderá decidir sobre alta do prefeito de Belém em até 48 horas

O boletim médico desta segunda-feira,11, da equipe que acompanha o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, apresenta que ele segue evoluindo positivamente em seu tratamento contra a covid-19.

Diante da progressiva melhora nos indicadores de redução das provas inflamatórias, a equipe considera que, em até 48 horas, será possível ter ideia do momento em que o prefeito de Belém receberá alta médica.

O prefeito Edmilson aproveita para agradecer do fundo do coração às centenas de mensagens de carinho e pela recuperação da saúde dele.

Edmilson Rodrigues testou positivo para covid-19 na sexta-feira, 1º, começou o tratamento em domicílio e somente na quarta, 6, foi internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, em um leito do Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações sobre o quadro de saúde do prefeito são repassadas por meio de boletins médicos emitidos diariamente, no começo da noite, pelo hospital, como é rotina, quando diz respeito à evolução hospitalar de autoridades.

Texto:

Cleide Magalhães



Coordenadoria de Comunicação Social – COMUS