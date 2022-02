Equipe pede doação de sangue para Paulinha Abelha

A equipe da cantora Paulinha Abelha pediu doações de sangue para o tratamento da artista. Uma publicação foi compartilhada nos stories do Instagram de Paulinha.

A vocalista do Calcinha Preta segue internada em um hospital de Aracaju (SE).

A publicação compartilhada é do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS). De acordo com as informações, há disponibilidade de agendamento via WhatsApp em quatro cidades: Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o post, Paulinha Abelha precisa de doadores dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo.

O último boletim médico divulgado pela assessoria de Paulinha revela que a artista apresenta quadro neurológico grave. A vocalista do Calcinha Preta continua internada em uma UTI e “mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida e em suporte ventilatório”.

Fonte: Pleno News