Equipe Vermelha conquista primeiro título de futebol de Tarjetas promovido pelo Cassazum

Uma decisão empolgante que agradou todos torcedores das equipes. O time da cor Vermelha sagrou- se campeão do I Campeonato de Futebol das Tarjetas, após vencer da equipe Branca pelo placar de 5 a 4. Os gols foram de Ramon(3), Danilo e Adam, que marcaram para os campeões, enquanto Kleyton, Guimarães, Vitor e Josué descontaram para os perdedores.

Na preliminar pela disputa do terceiro lugar, o time da Prata venceu a equipe Preta por 3 a 2, nas penalidades, após o empate de 4 a 4, no tempo normal. Os árbitros Joel Rezende e Marcelo Mendes comandaram os dois jogos.

O certame foi promovido pela nova gestão do Cassazum, à frente a presidente, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena Siqueira da Costa, e agradou todos os times disputantes e também os treinadores e responsáveis pelas agremiações.

Eles comentam a organização e seriedade da competição comandada pelo diretor de esportes, Rafael Belchior, que recebeu todo apoio de Heloísa Helena e Messias Oliveira, presidente e vice-presidente, respectivamente.

O certame também recebeu apoio dos desportistas Maurício (Arena Cassazum), Suboficiais Moraes e Biovane (Societare) e escritório de Advocacia Pedro Garcia.

MELHORES

Os melhores do I Campeonato das Tarjetas escolhidos pelos treinadores e Organização da Competição foram esses: Vitor (Artilheiro), Marinheiro (Goleiro Menos Vazado) e o craque do campeonato, que foi o jogador Sena. Todos receberam troféus das mãos dos patrocinadores do campeonato Maurício, Moraes, Biovane e Pedro Garcia.

