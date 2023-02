Equipes da Polícia Científica auxiliam Operação Carnaval com laudos técnicos

A “Operação Carnaval 2023”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), contou com equipes da Polícia Científica do Pará (PCEPA), que colaboraram para autuação das Polícias Civil e Milita e demais órgãos da segurança pública, no feriado de carnaval, entre os dias 16 a 23 de fevereiro.

A participação da perícia na operação, comparada ao ano anterior, resultou em um aumento de 128% na quantidade de exames realizados. Nesse feriado, ao todo, foram efetuados 105 exames periciais, sendo 40 de medicina legal e 65 de criminalística.

Destes, exames veiculares, exames de lesão corporal e de drogas de abuso foram os mais requisitados. Nesse ano, Cametá foi o município onde mais perícias foram solicitadas, 34, representando 33% do total.

Para o diretor-geral e perito criminal da PCEPA, Celso Mascarenhas, os resultados alcançados em toda operação corroboram o empenho da equipe do órgão para garantir à população um espaço seguro no feriado. ”Os números alcançados pela nossa equipe comprovam a dedicação de cada efetivo na operação e desempenharam um papel fundamental na segurança da população”, afirmou.

A PCEPA disponibilizou 119 servidores entre peritos criminais, médicos legistas e auxiliares técnicos de perícia, distribuídos entre os municípios com a maior movimentação de foliões. A atuação da equipe colaborou na agilidade para autuação das Polícias Civil e Militar, bem como com o Detran, por meio da produção dos laudos técnicos solicitados por estes órgãos, como exames de drogas, lesões corporais, perícias veiculares e de patrimônio, remoção e local de crime, entre outros procedimentos periciais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCEPA