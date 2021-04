Equipes da Sefa e Receita Federal apreendem quase 16 mil pares de calçados falsificados

A carga estava em um caminhão vistoriado na unidade do Itinga, na divisa do Pará com o Maranhão

Equipes da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, no último dia 15, na unidade de controle de mercadorias de trânsito do Itinga, na Rodovia BR -010 (Belém-Brasília), município de Dom Eliseu, quase 16 mil pares de calçados falsificados. A apreensão faz parte da Operação “Rota 010”, que tem o objetivo de combater rotas de contrabando pelas rodovias BR- 010 e BR-222, na divisa do Pará com o Maranhão.A mercadoria falsificada foi apreendida dentro da Operação “Rota 010”Foto: Divulgação

Na abordagem da carreta, servidores da Sefa solicitaram os documentos fiscais, enquanto a equipe da Receita fez a análise de risco. Ao abrirem o veículo para conferir a carga, as equipes encontraram milhares de calçados (tênis) – imitações de marcas conhecidas. A carga, com valor estimado em mais de R$ 700 mil, abasteceria o comércio ilegal de produtos falsificados nos estados do Amapá e Pará, especialmente na capital paraense, Belém. A mercadoria foi apreendida pela Receita Federal.

“Não houve emissão de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), tendo em vista que a mercadoria possuía notas compatíveis com a quantidade da carga. A infringência está ligada ao fato de os calçados serem imitações de marcas conhecidas”, explicou o fiscal de receitas estaduais George Tavares.