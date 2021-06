Equipes de Parauapebas vão decidir o título da primeira edição da Copa Carajás de Futsal

A primeira edição da Copa Carajás teve grandes jogos nas semifinais onde foram definidos os grandes finalistas da competição. Na noite de sábado (26) entraram na quadra do Ginásio Poliesportivo Ilsander Souza, no bairro Beira Rio, as equipes da ACAP de Parauapebas, contra o time Jerusalém Esporte Clube de Canaã dos Carajás. As meninas da ACAP não tomaram conhecimento das adversárias e aplicaram uma sonora goleada de 10 a 0, chegando na final com uma campanha impecável, tendo 100% de aproveitamento.

Ainda no sábado, mas pelo masculino, o time do Elshaday de Parauapebas encarou de frente a boa equipe da Liga Canaã. A partida foi acirrada do inicio ao fim com o Elshaday impondo um bom ritmo de jogo, o mesmo que fez contra o PFC, quando venceu a partida por 3 a 2. A equipe de Canaã dos Carajás vendeu caro a derrota e lutou até o final, mas não deu. Melhor para Elshaday que derrotou o adversário, por 2 a 1, e avançou para a decisão.

Já pela manhã de domingo (27), no Ginásio Antônio Chorão, em Canaã dos Carajás, adentraram em quadra as equipes de Elshaday e ASEC pelo feminino. A equipe de Elshaday, que é da cidade de Parauapebas, se recuperou da derrota para a ACAP na última rodada e foi para cima do adversário ASEC de Canaã dos Carajás, eliminando as donas da casa pelo placar de 3 a 1, e se garantindo na final.

A expectativa estava por conta do time do Parauapebas Futsal Clube que enfrentou os donos da casa, o Jerusalém Esporte Clube. O PFC estava vindo de uma derrota e queria mostrar firmeza na competição e foi para cima da equipe de Canaã dos Carajás. O Gigante de Aço das quadras não tomou conhecimento e goleou pelo placar de 9 a 2 e está na decisão. O PFC formou pela primeira vez em sua história de 12 anos, um time de futsal profissional.

“Trabalhamos muito para chegar à decisão da Copa Carajás. Fizemos por merecer passar as semifinais, agora é seguir trabalhando em busca do objetivo principal, que é ser campeão. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas estamos nos preparando e evoluindo a cada partida. Vamos enfrentar uma equipe que perdemos na fase de grupos, mas sabemos que temos forças pra sair com o título no sábado”, afirmou Júnior Chico, técnico do Parauapebas.

As finais da primeira edição da Copa Carajás de Futsal acontecem no próximo sábado (3), no Ginásio Poliesportivo Islander Souza. As duas decisões vão ocorrer entre equipes de Parauapebas. Pelo feminino, ACAP enfrenta Elshaday, às 19h, e logo em seguida pelo masculino, às 20h, tem Parauapebas e Elshaday. O campeão conquista a Taça Paulo José, nomeada em homenagem ao ex-presidente da Federação de Futsal do Pará (Fufespa), que faleceu em março deste ano, vítima da Covid-19, além de se garantir na Taça Ouro, onde vai ser disputada em Belém no final de 2021.

Por Fábio Relvas

Fotos: Lenno Costa

Fonte: Blog Zé Dudu