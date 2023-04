Equipes lutam nas ruas para combater transtornos causados pelas chuvas em Santarém

A Coordenadoria de Defesa Civil e equipes das Secretarias Municipais de Infraestrutura (Seminfra) e Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) estão nas ruas, realizando atendimentos às famílias e serviços em pontos atingidos pelas enxurradas, provocadas pelas fortes chuvas que caíram na cidade na manhã de ontem, terça-feira, 18. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão era de que caísse algo em torno de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Para esta quarta-feira, 19, há 67% de possibilidade de chuvas pela parte da manhã, de acordo com o INMET.

Desde a madrugada, a Defesa Civil está nas ruas da cidade, monitorando os pontos críticos e prestando assistência às famílias que foram afetadas pelas enchentes. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Darlison Maia, as equipes estão trabalhando incansavelmente para garantir a segurança de todos os moradores.

A Defesa Civil atendeu a oito ocorrências de alagamento em casas localizadas nos bairros Matinha, Maracanã, Bela Vista do Juá , Santarenzinho, Jutai e Cohab.

“Volume muito grade de chuvas e casas abaixo do nível das ruas foram atingidas. A gente também volta a pedir a conscientização de não jogar lixo e entulhos nas ruas”, alertou o coordenador Darlison Maia.

A Seminfra está com máquinas realizando serviços emergenciais no Santarenzinho e a Semurb com equipes trabalho garantindo a liberação do sistema de drenagem, por meio do desentupimento de boca de lobos e desobstrução de canaletas.

“Nossas equipes não estão medindo esforços para minimizar os danos e evitar que situações como essa ocorram novamente”, informou Jean Murilo, titular da Semurb.

A Prefeitura, também, está alertando a população sobre as medidas de prevenção para evitar alagamentos e enchentes. É importante evitar jogar lixo nas ruas, não obstruir bueiros e córregos e não construir em áreas de risco.

“A Prefeitura tem agido de forma rápida e eficaz para minimizar os danos causados pela chuva, e a população pode contar com o empenho e dedicação das equipes de atendimento”, finalizou Darlison Maia.

Imagens: Agência Santarém