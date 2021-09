Erasmo Carlos é internado para tratamento da Covid-19

Erasmo Carlos, que testou positivo para a Covid-19 na última semana, foi internado nesta terça-feira (31) para tratamento da doença.

A informação foi divulgada pelo perfil do cantor no Instagram. “Gostaríamos de informar que Erasmo Carlos precisou ser hospitalizado para continuar tratando a Covid-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo”, disse o comunicado.

Erasmo informou nas redes sociais sobre o diagnóstico da doença no dia 26 de agosto. Na ocasião, o cantor disse que pegou a doença, “mesmo mantendo todos os cuidados” e com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

FONTE ISTO E