Erick Flores critica ação do VAR na derrota do Remo pela Série B: ‘Quase quebro minha TV’

Lesionado, o meia esteve de fora nas últimas duas partidas do Leão. Em entrevista ao “Último Lance”, Flores disse que espera voltar aos gramados em 2 semanas.

Apesar de ser peça importante no esquema tático do Remo, o meia Erick Flores não pode entrar em campo na última partida do clube azulino pela Série B. O atleta se recupera de uma lesão na coxa e, por isso, precisou acompanhar as emoções de Remo e CRB de casa. Em entrevista ao programa “Último Lance” desta segunda-feira (23), Erick criticou a atuação do VAR no jogo. Segundo ele, a tecnologia foi mal utilizada em lances capitais do jogo.

“Nessa última partida eu quase quebro a TV de casa. Foram lances importantes e errar assim é complicado. Teve um pênalti no Victor Andrade que ele (árbitro) não marcou. Se fosse olhar no VAR iria marcar na hora”, disse o meia.

Apesar das críticas, Erick avalia que a presença do VAR na Série B ainda é algo novo e precisará de um tempo de adaptação. Por conta disso, ele avalia que os jogadores precisam ficar ligados em cada lance para não cometerem erros simples.

“Eu vi outros jogos da Série B e não pediram VAR em nenhum momento. É assim, tem jogos que não vão pedir. Então já falei com o pessoal hoje: dentro da área tem que tomar muito cuidado. É mais a interpretação do árbitro”, disse Erick.

A última partida do jogador pelo Remo foi contra o Vasco, na 18ª rodada da competição. O meia foi diagnositcado com uma lesão grau III na coxa direita e deve ficar de fora por aproximadamente seis semanas.

Apesar do boletim médico inicial, Erick disse que está se recuperando muito bem da lesão e pretende voltar ao gramado em breve. Ele planeja voltar a disputar uma partida pelo Remo em cerca de duas semanas.

“Estou há uma 10 dias lesionado e o doutor tinha dito que minha recuperação seria de seis semanas. Mas tenho me recuperado bem. Eu espero voltar no jogo contra o Vitória. Acho que o jogo contra o Botafogo está muito em cima. A lesão foi bem profunda, de grau III, então precisa de mais tempo. Mas eu acredito que no jogo contra o Vitória dá pra jogar”, disse o meia.

A próxima partida do Remo pela Série B do Brasileirão será na sexta (26), às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com