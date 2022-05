Érika Borcem apresenta novo CD em shows no Tocantins

Convidada para fazer parte do circuito de shows no estado do Tocantins, a cantora paraense que é sensação no ritmo brega, Érika Borcem, viaja no mês de março deste ano até o estado que fica ao sul do Pará, para realizar apresentações especiais na casa de shows Divinas Beer, para divulgar o seu mais novo CD autoral, onde vai apresentar algumas faixas da sua nova produção que atinge a marca de 6 discos lançados.

“Como vai ser um evento ímpar e especial escolhi esse evento pra levar a minha nova produção, o meu sexto CD autoral que está em fase final de produção, já já chega aos ouvidos do público que me acompanha, então a galera de Tocantins vai ter o prazer de degustar uma palinha das novas músicas, vai ser maravilhoso”, adianta ela.

Em um determinado momento da sua vida artística, Érika Borcem passou a ter a oportunidade de se apresentar dentro da igreja na qual frequentava, onde aprofundou ainda mais o seu talento e os seus conhecimentos na música, nas técnicas e conceitos envolvidos no ato de cantar.

“Foi uma revolução pessoal esse passo, pois comecei a ter contato com pessoas que dominavam a arte do canto, aprendi demais com elas, pude entender até onde eu poderia explorar o meu potencial vocal, conhecer mesmo o meu canto e as diversas intensidades vocais nas quais eu poderia alcançar”, detalha ela sobre o momento de aprendizado.

Apesar de ter começado na música muito cedo e ter um estilo musical eclético, Érika passou por diversas bandas de sucesso na capital paraense, onde conseguiu se encontrar em um estilo que bate em sintonia com as batidas do seu coração: o ritmo brega.

“Como uma boa paraense que sou, não poderia deixar esse estilo tão a nossa cara de fora do meu repertório, durante as minhas passagens pelas bandas daqui pude perceber que eu me encontrava demais nesse estilo, minha voz casava perfeitamente com o ritmo, então passei a me dedicar a compor minhas próprias letras e melodias dentro do ritmo do meu coração e de todos os paraenses”, pontua a cantora que é referência no brega contemporâneo.

Sobre o seu lançamento autoral, a cantora ressalta que a prévia vai ser no Tocantins, mas o lançamento na íntegra vai ser feito no Pará: “É claro que eu vou lançar o meu disco quando eu tiver aqui na minha terrinha, meu povo que me fez crescer enquanto cantora merece esse presente”, ressalta.