Erosão coloca em risco torre de transmissão de energia elétrica em Belém

A Comissão de Defesa Civil de Belém e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) identificaram na Ilha Grande, em Belém, riscos na estrutura de sustentação de uma torre de transmissão de energia elétrica, conhecida popularmente como “linhão”, em razão do processo de erosão do solo. Um relatório técnico apontando os riscos será produzido pela Defesa Civil Municipal e entregue ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para que medidas cabíveis sejam tomadas.



“Dando continuidade ao levantamento de áreas de risco geológico realizado pela CPRM em parceria com a Defesa Civil de Belém, estivemos nas ilhas Grande e do Maracujá. Na primeira delas, o fato que nos chamou mais atenção foi a condição da torre de energia elétrica localizada na Ilha Grande, que apresenta elevado risco em decorrência do processo erosivo. Fato imediatamente comunicado ao prefeito de Belém, que oficiará os responsáveis pela manutenção da estrutura”, detalha a presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.



As ilhas visitadas nesta segunda-feira, 28, localizam-se atrás da Ilha do Combu, nos limites entre Belém e Acará. Nelas, de acordo com o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da CPRM, Homero Melo, foram identificadas sete áreas de risco de erosão costeira.



O trabalho faz parte do mapeamento de riscos nas áreas de Belém, distritos e ilhas que está sendo realizado pela CPRM e Defesa Civil de Belém, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Polícia Civil, Grupamento Fluvial e Defesa Civil Estadual.

Nesta terça-feira, 29, as equipes técnicas da CPRM e Defesa Civil de Belém estarão no distrito de Icoaraci, para levantamento das áreas sujeitas a alagamento e inundações.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém