Erveiras do Ver-o-Peso já comemoram aumento de vendas e boas expectativas com o Círio de Nazaré

Mais um Círio de Nazaré se aproxima e a preparação para a tradicional festa de fé do povo paraense já segue movimentando a cidade de Belém. No maior cartão-postal da capital, o Complexo do Ver-o-Peso, as erveiras, personagens típicas do lugar, são exemplos vivos de como a festa nazarena mobiliza e emociona a todos, independente de barreiras religiosas, etárias, ou qualquer outro tipo de diferença.

Para essas trabalhadoras este período é, além de um momento de renovação da fé, hora de complementar a renda e de apresentar as ervas e aromas do Pará aos inúmeros turistas que chegam a Belém para participar das festividades em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Tradição – Para a erveira Gizeuda Moreira, que trabalha há 47 anos no setor de ervas do Ver-o-Peso, o Círio é um período muito especial tanto pela tradição, quanto pelo bom momento que representa para os negócios.

“É a nossa tradição, é o festejo da nossa Mãezinha de Nazaré, e também melhora as nossas vendas, que aumenta bastante porque vêm muitos turistas comprar nossas ervas cheirosas, nossos remédios, aí melhora em tudo aqui”, afirma Giseuda.

Prestes a completar 50 anos de atuação na feira do Ver-o-Peso, a erveira conhece inclusive as preferências dos visitantes, que param para conhecer o mercado do Ver-o-Peso.

“O cheiro do Pará, as colônias, o atrativo do amor, os banhos, os perfumes, eu ofereço e eles levam tudo”, disse Giselda Moreira, aproveitando para desejar um feliz Círio para todos que virão celebrar a grande festa da padroeira dos paraenses.

Renovação – Para Maria Farias, também conhecida como ‘Maria Loura’, que há 36 anos trabalha no mercado como erveira, o Círio de Nazaré é uma festa de acolhimento. “É uma festa de renovação, um momento muito lindo de fé do povo paraense”.

Ela declara que sente um impulso maior nas vendas durante o período que antecede a festa de Nazaré. “Na primeira semana de outubro a gente já começa a vender bastante e, depois que termina, na segunda-feira, a gente já começa a ‘arrebentar’, e ‘dá a boa’ pra todo mundo”, disse Maria.

A erveira costuma, inclusive, preparar um kit especial para vender durante o Círio, aproveitando o período de alta demanda. “Já comecei a fazer [o kit], tem o perfume de Nossa Senhora de Nazaré, tem o da fé, o da harmonia, tem o da prosperidade, tem o da felicidade, que nessa época é muito procurado e vendo bastante”, contou.

Emoção – Dona Edna Dias, que trabalha como erveira no Ver-o-Peso há 37 anos, comenta que sente uma grande emoção com a aproximação da festa de Nossa Senhora de Nazaré.

“O Círio, para mim, é tudo de bom, é uma vida nova que a gente já espera ano por ano”. Católica, a trabalhadora destaca a renovação da fé que vivencia durante a quadra nazarena: “Eu desejo um feliz Círio a todos, todos os paraenses, todos que vêm de fora, que seja um Círio maravilhoso para todos”, finalizou a trabalhadora.

Investimentos no Ver-o-Peso

Se depender a atenção da atual Gestão Municipal, todos os setores da maior feira a céu aberto da América Latina terão em breve muitos motivos para comemorar. Durante as comemorações pelo aniversário do Complexo do Ver-o-Peso, em março deste ano, a Prefeitura de Belém anunciou a ampla reforma do espaço, a partir do contrato de empréstimo firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 100 milhões.

Já com vista à preparação de Belém para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em 2025, os recursos serão investidos em uma grande obra de reforma, que prevê a modernização do espaço que, com nova reorganização, dará mais conforto aos feirantes, consumidores e aos milhares de visitantes que vão ao local, o maior ponto de comercialização de alimentos e da cultura da cidade, que, há mais de 20 anos, não recebe nenhum grande reparo.

“Serão obras para tornar Belém mais bonita e, principalmente, fazer o povo da periferia exercer sua cidadania. O sucesso com a liberação do recurso com a Caixa é resultado da boa relação que o governo municipal passa a ter com o atual Governo Federal, já que, nos últimos dois anos, a relação entre os dois poderes foi difícil e prejudicou o avanço das ações da Prefeitura em diversas áreas de Belém”, declarou à época, o prefeito Edmilson Rodrigues.

Texto: Estagiário Douglas Borges, sob supervisão da jornalista Cleide Magalhães.

Fonte: Agência Belém/Foto: Amarilis Marisa/Agência Belém