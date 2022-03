Escalado para o Power Couple, pai de MC Gui deve causar tretas

A sexta temporada do reality de casais estreia dia 2 de maio, na RecordTV, sob o comando de Adriane Galisteu

Escalados para o Power Couple Brasil 6, de acordo com informações divulgadas pelo canal WebTVBrasileira, Rogério da Silva e Cláudia, pais de MC Gui, são participantes que devem causar muito dentro do reality show. Ele, na verdade, deve roubar a cena e ganhar o coração de quem adora torcer por perfis que oferecem entretenimento de qualidade – se é que vocês me entendem – em programas do gênero. Empresário do ramo musical, o pai do cantor já protagonizou diversas discussões com Jojo Todynho e é conhecido por não ter papas na língua.Para quem não se lembra, na reta final de A Fazenda 13, edição da qual o funkeiro Gui participou, Rogério e a dona do hit Que Tiro Foi Esse? foram as estrelas de uma das maiores tretas do ano na web. Ele chegou a dizer que Jordana seria uma mulher baixa e sem moral para criticar o filho dele por conta da polêmica envolvendo uma postagem de MC Gui durante viagem à Disney. “Vai tomar no cu, Jojo”, disse Rogério na época, sem censura.

Ela apresenta o realityreprodução

MC Gui e paiReprodução Instagram

Acusado de fazer parte de um esquema ilegal de leilões, Rogério rebateu todas as acusações e ainda chamou a atual participante do Dança dos Famosos para uma discussão cara a cara.

É, pelo visto esse não fugirá da raia quando o assunto for treta. Resta saber se ele e a esposa se sairão bem nas provas de resistência da atração…O Power Couple Brasil 6 estreia dia 2 de maio, na Record TV, sob o comando de Adriane Gallisteu.

Leo Dias / Metrópoles