Escassez de insumo já afeta realização de exames por imagem em Santarém

A falta de contraste iodado, usado em exames como tomografias, angiografias, angioplastias e cateterismo, começa preocupar donos de clínicas de diagnósticos por imagem em Santarém, no oeste do Pará. O insumo vem sendo racionado nos principais centros do país, tanto na rede pública de saúde quanto na particular. Trata-se de uma crise mundial afetada pelo desabastecimento do iodo. Há alguns dias, o Ministério da Saúde, por meio de nota técnica, orientou o uso racional do produto, priorizando casos de urgência e emergência.

O médico radiologista Bruno Moura, dono de uma clínica em Santarém, destacou que o setor da radiologia no Brasil todo vem sendo afetado pela falta de contraste, principalmente para quem trabalha com tomografia computadorizada. Segundo ele, a empresa fornecedora do produto, sediada na China, deixou de produzir o contraste iodado.

Para conter o avanço de novas ondas de Covid, a China voltou a enfrentar medidas rigorosas de lockdown, afetando, também, a produção da substância por um período. A produção já foi retomada, mas o processo de exportação ainda leva tempo para ser concluído. Até a normalização do reabastecimento, vários hospitais ainda vão sofrer com a falta de contraste no país.

Bruno Moura explica que no Pará, em especial, Santarém, o setor está com uma carência muito grande e com dificuldade para atender pacientes para fazer exames de rotina. A preocupação maior são com os pacientes oncológicos e aqueles que precisam fazer cateterismo. “A situação mundial é grave. Nunca tivemos uma situação dessas. A previsão é que se normalize até janeiro, mas não há confirmação sobre essas datas. Infelizmente, muitos pacientes deixando de fazer exames e os radiologistas deixando de dar diagnóstico de doenças pela ausência de contraste para exames”, completou.

No município, os proprietários de clínicas de diagnóstico por imagem trabalham com estoque reduzido de um insumo essencial para a realização de tomografia computadorizada.

Outro insumo, esse usado para exames em pacientes em tratamento de câncer, no hospital regional, também está em falta em Santarém porque a companhia aérea se recusa a transportar líquido usado em cintilografia.

Fonte: O Estado Net