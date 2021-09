Escola bosque sedia sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Belém

Aconteceu nesta terça-feira, 28, a 2ª edição da Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Belém – CMB, desta vez, na Ilha de Outeiro. Os 30 vereadores e vereadoras compareceram na Escola Bosque, onde também estavam a deputada federal Elcione Barbalho e o agente distrital de Outeiro Mayken Souza.



O modelo de sessão foi adotado na gestão do atual presidente da CMB, vereador Zeca Pirão (MDB). Segundo ele, foi possível criar uma agenda mínima com demandas que serão repassadas ao Executivo, por isso as sessões itinerantes permitem aproximar o Legislativo da comunidade.

Os principais assuntos abordados foram: transporte público, saúde, saneamento e educação. Os moradores que estavam presentes puderem se pronunciar e explicar ao Legislativo as suas principais demandas.



“Nós estamos aqui para discutir com a população de Outeiro e ver de perto as necessidades, que são muitas, como: saneamento, transporte público, saúde…nós fomos eleitos pela população, devemos dar essa satisfação e escutá-los sempre. Gostaria de agradecer a deputada Elcione Barbalho que esteve presente, contribuindo com nosso debate, e aos vereadores e vereadoras que estiveram aqui! Agradeço também a toda população que contribuiu com este processo, quero dizer que as portas da Câmara Municipal de Belém estarão sempre abertas para vocês”, pontuou o vereador Zeca Pirão.

A deputada federal Elcione Barbalho (MDB), falou sobre a importância das sessões itinerantes “Não adianta ficar apenas no gabinete. Eu aplaudo essa ideia fenomenal, parabenizo o presidente da CMB, afinal, o povo precisa destes momentos”.



O vereador Fabrício Gama (DEM), ressaltou o papel dos vereadores e vereadoras que devem legislar, fiscalizar e criar Projetos de Lei para Município de Belém: “As sessões itinerantes tem um grande objetivo que é: colher as informações e tentar buscar um ponto de equilíbrio no que é prioridade. Todos os vereadores estarão unidos em uma pauta, buscando por um mesmo resultado.”



O agente distrital da Ilha de Outeiro, Maiken Souza, falou sobre os próximos passos do Executivo “Tudo que foi dito aqui darão um norte ao nosso trabalho. A democracia é isso, onde todos expressam suas opiniões. Toda crítica bem construída, embasada é de bom proveito para administração pública”.

Segundo o presidente da CMB, vereador Zeca Pirão, a próxima sessão itinerante será no distrito de Icoaraci. Todos os envolvidos ainda serão convocados, a data e o horário da sessão ainda serão definidos.

Imagem: Ascom/CMB