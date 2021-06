Escola Bosque sedia XI Campeonato Intermunicipal de Capoeira

O XI Campeonato Intermunicipal de Capoeira ocorre neste domingo, 06 de junho, na quadra esportiva da Fundação Escola Bosque (Funbosque), no distrito de Outeiro. O evento cumpre, ainda, o calendário do torneio de 2020, que não foi realizado, em virtude da pandemia da Covid-19. Durante a abertura da competição, a Funbosque foi representada pela chefe de gabinete da instituição, Rita Ribeiro.

Programação – De acordo com a Federação Paraense de Capoeira, o campeonato esportivo ocorre obedecendo todos os protocolos estabelecidos pela vigilância sanitária. Sessenta atletas estão inscritos. Participam do evento as associações Zambo Capoeira, Luta e Tradição, Liberdade, Inovação, Quilombo dos palmares, Santa Maria, Rei de Capoeira, Praticando Capoeira, Cultura brasileira e Mistura Mundial! As modalidades de conjunto e de dupla compõem o quadro de competições.

O XI Campeonato Intermunicipal de Capoeira faz homenagem a Oziel Pereira, contramestre de capoeira, falecido em 2020.

O presidente da Federação Paraense de Capoeira, Mestre Laíca, destacou a importância da realização do campeonato referente ao ano de 2020, visto que é calendário da federação e o evento mais importante dos federados. Mestre Laíca lembrou ainda que, em agosto, a federação realiza a programação intitulada 12 Horas de Capoira, que ocorrerá na praia Grande, do distrito de Outeiro.

Agência Belém / Texto : Rita Ribeiro