Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante abre seleção para 2024

Estão abertas, até o dia 25 de maio, as inscrições para o processo de seleção de candidatos à Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). O edital oferta 293 vagas no total, sendo 119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA). As provas serão realizadas nos dias 19 e 20 de agosto.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga/, no “link” “PS EFOMM/2024”.

Dentre os requisitos para ingresso, constam os seguintes itens: ser brasileiro nato (ambos os sexos), com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2024, ter concluído o Ensino Médio até 29 de janeiro de 2024, não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável e estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

O processo seletivo é constituído por quatro etapas: exame de conhecimentos, com provas de Matemática, Inglês, Física, Português e Redação; etapa psicofísica, na qual os candidatos passam por inspeção de saúde; aplicação do teste de suficiência física (corrida e natação); e período de adaptação e verificação de documentos.

Os candidatos que optarem por realizar o Exame de Conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Norte e Nordeste concorrerão, única e exclusivamente, às vagas para o CIABA.

Confira as cidades para a realização das 1ª, 2ª e 3ª etapas do processo seletivo: Santana (AP), Belém (PA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Parnaíba (PI), Recife (PE), Salvador (BA), Santarém (PA) e São Luís (MA).

CURSO DE FORMAÇÃO

Mais de 80% do comércio mundial de mercadorias é transportado por via marítima. A União Europeia estima que, até 2050, a demanda global por fretes triplicará o volume de cargas transportadas pelos oceanos. Cada navio requer uma tripulação capacitada, composta por pessoal de máquinas, convés e câmara, divididos entre oficiais, sub-oficiais e subalternos.

Na EFOMM são formados Oficiais em duas opções de curso: Náutica e Máquinas. Ao Oficial de Náutica compete o manuseio dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações de bordo; ao Oficial de Máquinas compete a condução e manutenção das instalações de máquinas do navio.

Nascido no Rio de Janeiro, Victor de Sá, 25 anos, optou pela mudança para Belém, onde cursa o 3º ano da EFOMM, no CIABA. “Eu soube por meio dos meus pais que quem embarcava em navio ganhava uma boa remuneração. E com o incentivo deles busquei na internet como era a profissão. Descobri a oportunidade de trabalhar e, na folga, ter tempo livre para viajar”, conta.

Durante o curso, os alunos são orientados, conforme suas aptidões, a optarem pela formação em Náutica ou Máquinas. “Sempre tive curiosidade sobre como funcionavam as coisas, ajudava meu pai a fazer a troca dos filtros e óleo do carro e procurava entender a função de cada equipamento em casa. Com as palestras que tivemos, com Oficiais, eles relatavam que isso era a rotina do Oficial de Máquinas a bordo. Então, vi que essa era a melhor escolha”.

Tanto no curso de Náutica quanto no de Máquinas, os alunos estudam em regime de internato durante três anos. O curso tem dois períodos: o período acadêmico, composto de seis semestres letivos, em regime de internato, com dedicação exclusiva do aluno; e o período de estágio, no qual o aluno deve passar dois semestres embarcado, cumprindo estágio supervisionado.

Após concluir o 3º ano do curso, o aluno realizará, obrigatoriamente, o Estágio de Praticante, a bordo de embarcações mercantes utilizadas na navegação marítima e no apoio marítimo, exclusivamente em empresas indicadas pelos Centros de Instrução.

Durante os semestres acadêmicos, os alunos são militares, conforme previsto no Estatuto dos Militares. Após a declaração de Praticantes, os alunos são desligados do Serviço Ativo da Marinha do Brasil, incluídos como Guarda-Marinha na Reserva.

Como alunos civis, passam a ser regidos pelas Normas do Ensino Profissional Marítimo e o Regimento Interno do Centro de Instrução. Ao terminarem o curso, os alunos são declarados Bacharéis em Ciências Náuticas (curso de nível superior), passando a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de 2º Tenente.

HISTÓRIA DA FORMAÇÃO

A Escola de Maquinistas e o Curso de Náutica, criados em 1892, em Belém, foram os primeiros empreendimentos escolares voltados à formação de pessoal para a Marinha Mercante no Brasil, criados pelo Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto.

Sediados no prédio da antiga Inspetoria do Arsenal de Marinha (onde hoje se situa o Comando do 4º Distrito Naval), em 1907, a Escola e o Curso foram fundidos e transformados na Escola de Marinha Mercante do Pará. À época, Belém passava por extenso processo de reestruturação urbana, sustentado pelas exportações de borracha. A cidade abrigava pequenos estaleiros para a construção e reparação de navios que serviam a esse comércio.

A EMMPA continuou formando e adaptando fluviários, pilotos, maquinistas, radiotelegrafistas e comissários até que, devido à crescente demanda por profissionais de Marinha Mercante, foi transformada, em 1973, em Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar.

O nome homenageia o Almirante Braz Dias de Aguiar (1881-1947), que participou de atividades hidrográficas no Rio Amazonas e ao longo do litoral brasileiro, instalou e determinou as coordenadas geográficas de estações termo-pluviométricas em Manaus, Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Tabatinga, Fonte Boa, Coari, Manicoré e Parintins.

