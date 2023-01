Escola de Samba da Matinha inaugura nova sede com direito a bloco de Pré-Carnaval

Neste próximo sábado (14), a Escola de Samba da Matinha vai inaugurar a reforma do local com uma super festa em formato de bloco de carnaval. O Bloco da Matinha acontecerá, na nova quadra, a partir das 20h, com a Bateria Show da Escola de Samba da Matinha, show da banda Layse e Os Sinceros e discotecagem com Jack Sainha e Me Gusta.

Apesar da escola de samba está com sua participação confirmada no desfile oficial das escolas de samba do grupo especial do Carnaval 2023, o grupo precisa de apoio para entrar na avenida. “O evento é uma oportunidade para a comunidade contribuir com as ações da Escola visando seu desfile oficial no Carnaval de Belém. Toda a renda do evento será revertida para custeio de matéria prima para elaboração de fantasias, alegorias, alimentação de trabalhadores e demais despesas”, destaca Rodolfo Trindade, presidente da escola.

Neste ano, a Escola de Samba da Matinha sairá na avenida com o enredo “Tocam em rituais os tambores da Matinha em Louvação a Oxum a Rainha das Águas Doces”, composição de Pixulé e Thiago Meiners.

A agremiação também está aceitando doações que podem ser feitas na nova quadra da Matinha ou por meio da chave de Pix 91 981572203 (Rodolfo Trindade).

SERVIÇO

Bloco da Matinha – Nossa Escola vai brilhar na avenida

Data: 14/01, sábado

Horário: a partir das 20h

Ingressos: R$ 10

Local: Escola de Samba da Matinha. Tv. Castelo Branco esquina com Tv. Antônio Barreto. Fátima.

Informações: 91 98213-6071

Foto: Divulgação