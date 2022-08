Escola do Legislativo de Marabá lança campanha contra fake news nas eleições

A Câmara Municipal de Marabá, por meio da Escola do Legislativo, inicia nesta quarta-feira (10) a campanha de “Combate à Desinformação nas Eleições de 2022”. A ação tem como objetivo fornecer informação para que o cidadão possa identificar e combater as notícias falsas sobre o pleito eleitoral deste ano nas redes sociais.

Durante os meses de agosto e setembro, nos perfis da escola nas redes, serão realizadas postagens – em texto, áudio, vídeo, foto, card, hiperlink e live –, com linguagem acessível, pautadas na educação para a cidadania, na educação midiática, no processo eleitoral e no combate a desinformação.

Os conteúdos foram pensados para que as pessoas possam interagir de forma analítica e reflexiva com o que tem acesso nas redes, além de poder elaborar postagens no ambiente digital para combater a desinformação. Com isso, contribuir para diminuir o impacto social das notícias falsas nas eleições, como explica uma das coordenadoras da ação, Edna Pereira.

“Nas últimas eleições, o Brasil experimentou o pior dos danos que a desinformação pode causar à sociedade e à democracia. Em 2022, é dever de toda liderança democrática lembrar e orientar sobre como as chamadas fake news são planejadas para atacar de forma perversa o ambiente da disputa política e, por fim, confundir a opinião pública com temas que vão além das urnas e fazem parte do nosso cotidiano. Essa é a missão deste projeto que levará ao público informação de qualidade para basear as escolhas políticas.”

A ação conta com a parceria do Instituto Palavra – EducaMídia; Comprova; Cartório Eleitoral de Itapevi (SP)dos Grupos de Pesquisa Semio Humanitas e HumanizaCom; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL); Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas (APEL); Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu (SC); Escola do Legislativo Antonio Carlos Danelon – Totó Danelon, Câmara de Piracicaba (SP); Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, da Câmara de Uruguaiana (RS); Escola do Legislativo, da Câmara de Marabá (PA); Ouvidoria e Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza, da Câmara Municipal de Itapevi (SP); Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte; Escola do Legislativo do Estado de Rondônia.

Fonte: Debate com Ascom CMM