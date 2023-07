Escola do legislativo terá ações no segundo semestre de 2023

A Escola do Legislativo encerrou o primeiro semestre fazendo um balanço das atividades realizadas ao longo de 2023. Com a realização do Forma Eslepa/Alepa Itinerante em Castanhal, no mês de maio, dezenas de servidores puderam entender melhor sobre diversos temas: “Competências, Efetividade e Controle de Constitucionalidade”; Comunicação Política, Imagem e Fake News; Meios de Comunicação e a Imagem do Político e Técnica e Processo Legislativo. O Projeto terá continuidade em agosto nas demais regiões de integração do Estado. A formação busca desenvolver potencialidades dos servidores. A reflexão crítica sobre a prática é necessária para intervenção e a inovação, e permitirá a melhoria da capacidade de gestão, de identificação de problemas e de alternativas de solução.

Em março deste ano, a Alepa, por meio da Escola Superior do Legislativo, participou do lançamento do programa “Câmara do Futuro”, em Parauapebas. Foi concluído, da mesma forma, o primeiro período das turmas presencial de Educação à Distância (EAD), de graduação “Tecnologia em Gestão Pública”. Novas turmas nas modalidades presencial e EAD serão ofertadas em 2024.

A Escola Superior do Legislativo Estadual atende, no momento, 62 municípios na modalidade à distância.

No dia dois de junho, a Escola Superior da Alepa, esteve presente na inauguração da Escola do Legislativo de Nova Ipixuna. Em agosto, em Parauapebas, haverá a aula inaugural da turma híbrida de graduação, em Tecnologia em Gestão Pública, com a presença da Alepa.

“Nossas ações terão continuidade, sempre focadas na busca pelo aperfeiçoamento profissional do servidor público. A Escola Superior do Legislativo Estadual, através do presidente, deputado Chicão, tem o compromisso de potencializar cada vez o servidor público. Somos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a ter o seu próprio curso de graduação. Outras Assembleias têm parcerias com instituições de educação superior, que também são válidas, mas nós temos o credenciamento institucional reconhecido no Conselho Estadual de Educação do Pará (CCE/PA) para a oferta do curso superior na modalidade presencial e à distância”, declarou Betânia Fidalgo, diretora da Escola Superior do Legislativo.

O presidente da Alepa, deputado Chicão, diz que “a Escola Superior do Legislativo tem sido procurada devido a sua maneira de trabalhar. Procuramos capacitar nossos servidores e assim, posteriormente, os resultados vêm nos serviços ofertados à comunidade. As ações que a Escola realiza terão continuidade, a partir de agosto”.

Imagens: Celso Lobo (AID/Alepa)