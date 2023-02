Escola é inaugurada e ordem de serviço para construção de UBS na comunidade Boa Vista do Tapará é assinada

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, entregou na tarde de ontem, sexta-feira, 03, mais uma escola reformada e ampliada pela gestão municipal. A escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Nossa Senhora das Graças, localizada na comunidade de Boa Vista do Tapará, região de várzea de Santarém, recebeu ampliação de bloco administrativo com secretaria, diretoria, sala dos professores, sala de AEE e sala de informática, adaptação de bloco de serviço com cozinha, depósitos de merenda e de material de limpeza, área de serviço e reforma geral da escola. Um investimento de R$ 966.161,47 do governo municipal. Na oportunidade, também foi entregue fardamento escolar aos alunos.



O educandário atende 119 alunos, nos turnos matutino e vespertino, com um quadro de 16 servidores.

Acompanharam a comitiva, a Primeira Dama e Secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, os vereadores Elielton Lira, Erasmo Maia, Carlos Silva, Erlon Rocha e Andreo Rasera, a Secretária de Educação Maria José Maia da Silva e ainda os Secretários de Governo, Emir Aguiar, e da Saúde, Irlaine Figueira.



Alunos e professores fizeram uma grande festa para recepcionar o prefeito e sua comitiva. Com poema, paródia e dança das cores e hino nacional cantado à capela e com muito civismo eles agradeceram ao gestor pela nova escola.



A diretora da escola, Isabel Helena Ramos, lembrou os anos de espera pela reforma e fez questão de destacar a luta de outras pessoas que, com ela, somaram forças em busca do objetivo de reformar a escola.



“Se lembrarmos o quanto essa reforma e ampliação foi esperada, se lembrarmos de quantas pessoas lutaram, quantos documentos protocolados, quantas reuniões, mas esse mérito não foi só de um, nem de dois, mas sim de inúmeras pessoas como os ex-presidentes (da comunidade) Zelino Almeida, Raimundo Júlio, Mary Cleide, Seu Santos e Elian Silveira (in memoria), a todos nosso muito obrigado. Ao senhor prefeito Nélio, que nos garantiu e cumpriu que a escola seria reformada, meu muito obrigada pelo respeito que vossa senhoria tem com a educação do nosso município”, declarou.



A Secretária de Educação Maria José Maia da Silva lembrou que o calendário escolar para as escolas da várzea é diferenciado por conta das cheias dos rios. Iniciou em julho e encerra no próximo mês de abril. Maia ainda fez uma breve retrospectiva das comunidades já contempladas com obras entregues pela gestão na várzea.



“Desde o início de sua gestão em 2017, o senhor já entregou obras em oito comunidades na região de várzea, no Aritapera, Piracaoera de Baixo, Igarapé da Praia, Tapará Grande, Saracura, Cabeça D’Onça, Boca de Cima do Aritapera e hoje, Boa Vista do Tapará. Pelas nossas contas restam quatro comunidades para “zerar” a região de várzea, Campos do Aramanaí, Barreira do Tapará, Piracaoera de Cima e Correio do Tapará. Digo isso porque já estão prontas as escolas das comunidades Santa Maria do Tapará, Tapará Miri, Costa do Tapará, Costa do Aritapera, Ilha de São Miguel, Agua Preta, Arapemã, Pindurí e São Ciríaco do Urucurituba, destas 11, cinco são novas escolas, as demais são ampliação e reforma, então, só temos que agradecer ao nosso prefeito por esse olhar e esse carinho para com nossa educação”, disse a titular da pasta.

A escola Nossa Senhora das Graças foi é 11ª obra inaugurada pela gestão nesse início de ano, só na área da educação, a sexta escola reformada e ampliada.



Os investimentos nessas obras já somam R$ 10.227.704,20.



Para o prefeito Nélio Aguiar, os investimentos na Educação só estão sendo possíveis porque foi feito o ‘dever de casa’ lá atrás. “Trabalhamos em conjunto e de mãos dadas com as comunidades, mas sem o milho não se faz pipoca. Sem recursos não há obras. Buscamos fazer uma gestão eficiente, pautada na economicidade e eficiência financeira, além de parcerias nas esferas estadual e federal. Hoje, podemos celebrar o maior projeto de investimento já recebido pela educação santarena. Investir na educação é construir o futuro e faremos isso sempre e todos os dias”, disse o gestor.



Unidade Básica de saúde

Além de entregar a reforma e ampliação da escola, o Prefeito Nélio aproveitou para dar outro presente à comunidade. O gestor, juntamente com a Secretária de Saúde Irlaine Figueira, assinou ordem de serviço para construção da Unidade Básica de Saúde de Boa Vista do Tapará. O investimento será de R$1.122.583,09 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos).

A empresa contratada, Ranieri Engenharia, terá 360 dias para concluir a obra, a contar do recebimento da ordem de serviço.

Homenagem e emoção

Durante a cerimonia, familiares e amigos da Câmara de Vereadores prestaram uma homenagem a Elian Silveira, falecido em maio do ano passado vítima de acidente automobilístico. Elian era ex-presidente da Associação de Moradores e grande liderança local. Na Câmara, atuava como chefe de gabinete do vereador Elielton Lira. Os pais José Roberto dos Santos Silveira e Maria Roseane Silveira dos Santos, bastante emocionados, receberam flores e placa em homenagem ao filho, que deverá dar nome à UBS da comunidade.



Imagens: Agência Santarém