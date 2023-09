Escola Estadual desenvolve curso de redação para recuperação da aprendizagem

Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem concentrando em fortalecer as competências essenciais para a construção de textos dissertativo-argumentativo é o objetivo do projeto “Curso de Redação Deodoro de Mendonça”, destinados às turmas de 3º ano do ensino médio e aos concluintes do Ensino Técnico da Escola Estadual Deodoro de Mendonça.

A iniciativa pedagógica foi idealizada pela professora de Língua Portuguesa, Jamille Flávia, como uma alternativa de recuperação dos estudantes da escola. O projeto é financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e conta com a atuação de discentes da graduação de letras do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Pará (IFPA), que desempenham um papel docente na escola.

“Os estudantes do PIBID auxiliaram no processo de desenvolvimento dessa iniciativa e tivemos o apoio da direção da escola, representada pelas professoras Heliana Teles, Silvana Almeida e Gracieth Aviz. Com o investimento da CAPES em nossa escola, pensamos em desenvolver uma ação a qual oportunize impactos nas principais demandas escolares dos nossos jovens, como o letramento e a produção e recepção de textos. O curso de redação Deodoro de Mendonça surgiu, portanto, como uma ação que auxilia na conquista desses impactos”, explicou a professora Jamille Flávia.

O aluno Marcos Araújo, do 3º ano, falou sobre a experiência de participar do curso e destacou o que achou de mais importante. “O principal, é claro, é preparar para a redação do Enem, mas além disso a forma como os professores explicam me ajudou na criação de uma opinião mais crítica sobre os temas abordados. Eles são de suma importância para a inclusão de alunos que não tem condições e oportunidade de fazer um cursinho particular. Projetos como esses ajudam mesmo que pouco a acabar com a desigualdade do nosso país, dando assim a oportunidade que alunos de instituições públicas possam ingressar nas universidades”, concluiu.

Texto: Igor Oliveira (com supervisão de Marcelo Jr. /Ascom Seduc)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação