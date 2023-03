Escola Estadual Rui Barata, em Ananindeua, é entregue reconstruída pelo governo do Pará

Em continuidade ao compromisso de reforçar a educação pública em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), entregou nesta sexta-feira (10) as obras de reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barata. Esta é a 118ª unidade escolar entregue pela atual gestão.

“Ter um prédio com qualidade e acessibilidade é fundamental, sem isso não conseguimos melhorar a qualidade da educação. Mas também é fundamental que haja mobilização escolar, dos pais, alunos e professores. Por isso, isso quero reafirmar nosso compromisso com a educação pública, e vamos avançar na questão da infraestrutura, avançar na distribuição das merendas, sem esquecer que vamos voltar a disponibilizar o material didático produzido pela Seduc, depois de mais de 30 anos”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho, durante a entrega.

Ainda na oportunidade, Helder Barbalho adiantou que vai anunciar na segunda-feira (13), a contratação de cerca de 5 mil professores temporários para atender a demanda da Seduc.

Vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, destacou que a gestão vai continuar investindo em educação, que é a prioridade da gestão. “Entregar essa escola é uma benção, é a primeira escola da gestão do secretário Rossieli Soares e vamos ter muito a comemorar na educação do Estado, porque o futuro passa, necessariamente, pela educação”, ressaltou ela.

O momento da entrega foi de emoção para a professora Ruth Paiva. Ela leciona aulas no primeiro e segundo de ensino. Há sete anos atuando na Escola Rui Barata, a docente tem um carinho especial pela unidade. “Essa reforma foi muito esperada. Passamos por um momento que a escola não estava adequada para receber as crianças. Agora a escola ficou bonita e agradável. Quando o aluno e professor frequentam uma sala assim o aprendizado vai para frente. Todos os professores, pais e alunos estamos muito felizes com a reconstrução. Agradecemos ao governo do Estado por ter olhado para nossa escola Rui Barata, agora vamos de vento em popa com o aprendizado das crianças”, disse.

Aluno do do 2° ano, o estudante José Manoel Neves, de 7 anos, ficou feliz com a nova escola. “Estou ansioso para ver se tem brincadeira. Gostei da escola, vai melhorar meu aprendizado. Gostei muito de duas coisas novas a biblioteca, porque gosto de ler e do poço de brinquedo”, disse o aluno que tem a matemática como disciplina favorita.

Com investimento de quase R$ 770 mil, a reconstrução contemplou oito salas de aulas, secretaria, arquivo, laboratório de informática, sala de professores, banheiros masculino, feminino, e portadores de necessidades especiais, cozinha e dispensa. A unidade também ganhou uma quadra de esportes coberta, além da área do recreio coberta, com ligações por meio de passarelas cobertas.

A escola também recebeu novas instalações elétrica e hidrossanitária, além de climatização em todas as salas de aulas, o que assegura maior conforto e qualidade de ensino. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barata atende atualmente mais de 235 estudantes do ensino fundamental, nos turnos manhã e tarde, do primeiro ao quinto ano.

“Esta é a primeira escola da minha gestão, a primeira de muitas, então é necessário que se olhe com carinho para nossas escolas e vamos avançar muito mais. Mas além disso, temos que investir em pessoas, cuidando de professores, e estudantes, que são os nossos bem maiores. Aliado à isso, também vamos investir na infraestrutura da escolas para dar um ensino digno para os estudantes paraenses. O desafio é grande e estamos apenas começando”, disse o secretário de Educação, Rossieli Soares, destacando que o Governo já mandou a Alepa o reajuste de 15% nos salários dos professores do magistério e a definição do PCCR dos administrativos da Seduc.

A Escola de Ensino Fundamental Rui Barata é a 118a unidade escolar entregue pelo Governo do Pará desde o início da atual gestão. A Seduc tem 123 obras em andamento em todas as regiões do Estado.

Kits – Na agenda, foram entregues ainda os primeiros kits para escolas de Ananindeua , contendo geladeira, freezer e computador. Inicialmente os kits serão entregues às escolas do município, de acordo com as respectivas demandas das unidades. No total, serão distribuídos cinco mil computadores e 900 freezers para todas as escolas do estado, conforme a necessidade.

“Investir em educação é o passaporte para o futuro para que possamos construir um estado do Pará melhor. Parabenizo o governador por mais essa entrega em Ananindeua”, disse o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos

Transporte – Ainda na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual fez a entrega de um ônibus para a Prefeitura de Bagre, no arquipélago do Marajó, por meio de emenda parlamentar da deputada federal Elcione Barbalho.

“Nós temos uma demanda muito grande dos estudantes, então agradecemos ao governador Helder Barbalho e a deputada Elcione Barbalho, que sempre é parceira do município“, disse o vice-prefeito de Bagre, Tina Sena, que recebeu o veículo das mãos do governador.

Também participaram da agenda pública, a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, vice-governador Hana Ghassan, deputada federal Alessandra Haber, deputado estadual Fábio Freitas, deputado estadual Eric Monteiro, prefeito de Ananindeua Daniel Santos , e demais autoridades locais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará