Escola Municipal Lúcia Wanderley ganha anexo reestruturado

Seguindo com o projeto de reestruturação das unidades escolares, incluindo seus anexos, o anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcia Wanderley foi entregue na tarde de quinta-feira, passada, 11, para a comunidade do bairro da Guanabara, totalmente revitalizado, tornando-se mais uma unidade inserida no novo padrão de qualidade das Escolas da Prefeitura de Ananindeua. “Felicidade de estar entregando mais um espaço reformado, adequado para os alunos e vamos instalar os ar condicionados para que possam ter mais conforto e qualidade no ensino”, comentou o prefeito Dr. Daniel Santos.

O anexo chama-se Raimunda Sarmento e é a extensão da escola, atendendo 176 alunos nos turnos da manhã e tarde, com educação infantil pré I e II, e do 1° ao 4° ano.



“É muito agradável ver a alegria de todos em cada entrega, assegurando que os alunos terão mais conforto e estrutura adequada para estudar, além de beneficiar todo o corpo técnico pedagógico. Mais uma escola será entregue na próxima semana para a comunidade da Guanabara, oferecendo qualidade de ensino para todos”, destacou a secretária de educação Leila Freire.



O diretor do anexo Raimunda Sarmento, João Paulo falou da gratidão pela gestão atual, por lembrar do anexo e solicitar a reforma. “Eu sou grato ao prefeito Dr. Daniel por ter recuperado esse anexo”, agradeceu.



A reforma foi realizada de forma preventiva e corretiva, contemplando as salas de aula, espaço de convivência, refeitório, pintura, reestruturação do telhado e modernização dos sistemas hidráulico e pluvial.

EMPREGO E RENDA

Utilizando o mesmo modelo do projeto de restruturação das escolas que usa a mão de obra dos pais e ex-alunos, gerando emprego e renda para a comunidade local, a confecção dos uniformes dos alunos será realizada pelas mães deles, o que oferecerá mais emprego para todos.



“Fizemos um convênio com a Fábrica Esperança que fornecerão os maquinários e nós iremos utilizar a mão de obra das mães dos alunos do nosso município. Principalmente, das mães que estão participando dos cursos de corte e costura da Semcat, oferecendo renda as famílias dos alunos”, frisou o prefeito.



“O diferencial deste ano na confecção dos uniformes será a geração de renda que a prefeitura irá promover, selecionando mães de alunos para realizar este trabalho”, finalizou a secretária se educação.



A seleção é realizada por meio de processo, onde os candidatos fornecem seus currículos. Mais informações serão divulgadas ao longo do mês.



Imagens:Ascom/PMA